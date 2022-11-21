«منظمة حماية البيئة»: زيادة سخونة مياه الخليج تهدد المدن

وطن النهار

نشرت المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (ROPME) ثلاثة تقارير تقدم المشورة بشأن التوصيات اللازمة للتكيف لبناء المرونة المناخية في مصايد الأسماك والشعاب المرجانية، ومحطات تحلية المياه الساحلية.

وقالت ان الخليج وهو أكثر البحار حرارة في العالم، أكثر سخونة نتيجة لتغير المناخ وهذا يضر بالتنوع البيولوجي ويهدد المدن والتجمعات الساحلية. وتعتبر إجراءات التكيف مع المناخ مهمة لأنه حتى لو توقفت جميع انبعاثات الكربون اليوم، فإن العالم، وبحر المنطقة، سيستمران أكثر سخونة. مما سيؤدي إلى خسائر في الشعاب المرجانية، وانخفاض في مصايد الأسماك، وسيهدد المدن الساحلية والصناعات مثل محطات تحلية المياه بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة مخاطر الأعاصير والعواصف. وجاء في التقارير أنه عندما التقى قادة العالم هذا الشهر في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ، مصر، ناقشوا أهمية الحد من غازات الاحتباس الحراري للحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية دون 2 درجة مئوية، ومن الناحية المثالية أقل من 1.5. ?C، لكنهم ناقشوا أيضًا الهدف العالمي للتكيف. يسعى هذا إلى مساعدة البلدان على اتخاذ تدابير التكيف وبناء المرونة في مواجهة تغير المناخ.

وأشار إلى أنه من المهم التنبؤ بالتأثيرات المستقبلية لتغير المناخ بحيث يمكن تقديم إجراءات التكيف المستهدفة لبناء قدرة الاقتصادات والنظم البيئية الطبيعية على الصمود أمام الآثار الخطيرة لتغير المناخ.

يذكر أن تقارير ROPME Adaptation تعد أحدث مخرجات خطة العمل الإقليمية بشأن تغير المناخ البحري التي تجريها ROPME مع علماء من المركز الدولي لتغير المناخ البحري في المملكة المتحدة ومقره في Cefas وعلماء في جميع أنحاء منطقة الخليج. تعمل خطة العمل الإقليمية على تطوير فهم لتأثير تغير المناخ البحري والساحلي على المجتمع والاقتصاد والتنوع البيولوجي في المنطقة. وأوضحت أن تغير المناخ والآثار البشرية الأخرى سيتسب في تدهور وفقدان الموائل الحرجة مثل الشعاب المرجانية وأشجار المانغروف والمستنقعات المالحة والأعشاب البحرية في جميع أنحاء المنطقة، كما سيؤدي إلى تدهور مصايد الأسماك، التي تعد مصدرًا مهمًا للغذاء في جميع أنحاء المنطقة.

وذكرت أنه من المتوقع أن تصبح العواصف والأعاصير الساحلية أكثر حدة وستسبب مخاطر كبيرة للمجتمعات الساحلية والصناعة والبنية التحتية من أضرار العواصف والفيضانات الساحلية، وقد تؤدي زيادة درجات حرارة المياه إلى زيادة العوالق النباتية وقناديل البحر مما يؤدي إلى تكاثر الطحالب الضارة التي يمكن أن تعيق محطات تحلية المياه وأنظمة التبريد الصناعي الساحلية.

وجاء في التقارير أن إجراءات التكيف مع المناخ تعد جزءاً أساسيًا من الاستجابة العالمية لتغير المناخ ويمكن أن تحقق فوائد متعددة. تشمل الأمثلة على إجراءات التكيف المقترحة للمنطقة حماية واستعادة غابات المانغروف والشعاب المرجانية لتحسين الحماية الساحلية للمناطق المعرضة للفيضانات. بالإضافة إلى ذلك، ستدعم هذه الإجراءات التنوع البيولوجي وإنتاجية مصايد الأسماك. يمكن أن تؤدي الاستعادة النشطة للشعاب المرجانية من خلال زراعة الشعاب المرجانية وتكاثر الشعاب المرجانية المقاومة إلى تحسين مقاومة الشعاب المرجانية في المنطقة لتغير المناخ.

