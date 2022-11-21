معهد الأبحاث أنجز مشروعاً لإدارة النفايات والتلوث البيئي

وطن النهار

أنجز معهد الكويت للأبحاث العلمية مؤخرا مشروعا بحثيا في مجال إدارة النفايات والتصدي للتلوث البيئي بعنوان: «دراسة التحلل الكيميائي الحراري للإطارات المطاطية المستعملة بهدف استخلاص الكيماويات منها بمقاييس مختلفة».

رئيس المشروع والباحث العلمي بمعهد الكويت للأبحاث العلمية سلطان السالم، اكد أن صناعة الإطارات المطاطية (الدواليب) تعد من أهم الصناعات وهي ذات عائد اقتصادي عظيم على الدول خاصة في قارة أميركا الشمالية وأوروبا، في ظل توافر القوانين الصارمة للحد من أثرها البيئي المتزايد. وقال ان الاتحاد الأوروبي يعنى بكل ما يتعلق بالحد من تراكم الإطارات المطاطية من خلال وضع التشريعات العامة التي تنص على ان أي ممارسة من شأنها التعامل مع الإطارات يجب أن تكون بالنهاية متعاملة معها على أساس منفصل عن بقية أنواع النفايات الصلبة في أوروبا وكذلك السيارات منيهية العمر الافتراضي (السكراب).

واشار الى ان هذا التشريع يحتم أن يتم التعامل مع الإطارات بشكل منفصل وخاص بعيد عن أي احتمال للخلط مع بقية أنواع النفايات بغية الحد من الترسبات الكيميائية والتلوث كذلك في الصناعات الخاصة مع إعادة التدوير.

