إطلاق النسخة التجريبية لـ «أصحاب الأعمال» عبر «سهل»

وطن النهار

أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن إطلاق النسخة التجريبية لتطبيق سهل لـ «أصحاب الأعمال» والذي يهدف إلى تمكين أصحاب الشركات والمؤسسات من إنجاز معاملاتهم عبر نافذة واحدة.

وقال المدير العام للهيئة مساعد العسعوسي لـ «كونا»: إن النسخة التجريبية تحتوي على 141 خدمة مقدمة من 16 جهة حكومية على أن يتم إضافة تقديم خدمات جديدة أثناء فترة الإطلاق التجريبي. وأضاف العسعوسي: إن ما يميز التطبيق هو تمكين أصحاب الشركات والمؤسسات من تفويض الآخرين لإنجاز معاملاتهم مع تحديد الجهة المفوض عنها لمتابعة هذا التفويض مشيرا إلى أنه تم تطوير نظام التراخيص والربط والتنسيق من قبل الهيئة مع جميع الجهات المصدرة للتراخيص بهدف تمكين أصحاب الشأن من متابعة إنجاز التراخيص الخاصة بهم.

وأكد ان إطلاق النسخة التجريبية يأتي للتحقق من أداء التطبيق والخدمات المقدمة من الجهات الحكومية ورصد وتلقي جميع الملاحظات والاقتراحات من مستخدمي التطبيق وبحث سبل معالجتها تمهيدا لإطلاق التطبيق بشكل رسمي. من جانب آخر، أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) يوسف كاظم عن اطلاق جامعة الكويت لخدمة جديدة عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل)? تتمثل في الاستعلام عن نتائج اختبارات القدرات بشكل مباشر من خلال التطبيق. وبين كاظم أن هذه الاضافة الجديدة من قبل جامعة الكويت ستمكن مستخدمي التطبيق من طلب الاستعلام بشكل مباشر عن نتائج اختبارات القدرات الاكاديمية التي تقدمها الجامعة، ويمكن طلبها من خلال التوجه الى قائمة (خدمات) داخل التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) واختيار (جامعة الكويت) والاطلاع على خدمات الاستعلام ومنها هذه الخدمة الجديدة.

