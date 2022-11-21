«البلدي»: تحويل مركز شباب إلى مدينة للتكنولوجيا

وطن النهار

وافقت لجنة محافظة حولي في المجلس البلدي برئاسة ناصر الجدعان على طلب الهيئة العامة للشباب، بشأن الموافقة على تغيير استعمال مركز الشباب الكائن بمنطقة مبارك العبدالله الجابر قطعة 4 إلى مدينة الأعمال التكنولوجية. من جهة أخرى أبقت لجنة محافظة الجهراء في المجلس البلدي على الجدول تخصيص 3 مواقع غرب مدينة الحجاج لإقامة مجمعات سكنية خاصة بالعمالة الوافدة، لحين دعوة وزارات الداخلية والشؤون والصحة وأملاك الدولة في وزارة المالية.

وأبقت اللجنة خلال اجتماعها أمس برئاسة العضو عبدالله الهذال طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن تخصيص موقع مقترح لإنشاء حوض تجميع مياه أمطار حول منطقة مساكن منطقة النعايم منخفضة التكاليف بمحافظة الجهراء لحمايتها من السيول، وكذلك استحداث حوض لتجميع مياه الأمطار بمنطقة أمغرة جهة طريق المحرقة الواصل بين طريقي الدائري السادس والجهراء، لحين دعوة الهيئة العامة للطرق والنقل. وأبقت كذلك في طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بتخصيص موقع لمحطة تحويل رئيسية بمساحة 3 آلاف متر، ضمن منطقة مزارع العبدلي قطعة 6، لحين دعوة وزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للزراعة، وطلبها بشأن تخصيص محطة تعبئة مياه بديل لموقع المحطة القائم والمتعارض مع مشروع مدينة الكويت الطبية التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمنطقة شرق أمغرة، لحين دعوة إدارة الشؤون الهندسية في التأمينات الاجتماعية ووزارة الكهرباء والماء. وتقدم نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بسؤال حول وقوف المركبات الثقيلة والشاحنات في ساحات المناطق السكنية. وأوضح أنه، لوحظ توقف عدد كبير من المركبات الثقيلة والشاحنات في أماكن متفرقة داخل المناطق السكنية الأمر الذي يشوه المنظر العام ويعرقل حركة المرور أثناء دخول وخروج هذه الآليات والشاحنات في المناطق السكنية، ويسبب اتلافا للطرق والارصفة والإزعاج للسكان قاطني هذه المناطق ويضيّق على المواطنين بسبب استغلال مواقف المدارس والأرصفة.

وتوجه بعدد من الأسئلة منها ما الدراسات التي قامت بها بلدية الكويت من أجل القضاء على هذه المشكلة؟ مع تزويدي بالمواقع المخالفة التي رصدتها البلدية في دراساتها والتي تتوقف فيها هذه الشاحنات داخل المناطق السكنية؟ وقال هل توجد مواقف وساحات مخصصة لوقوف المعدات والمركبات الثقيلة داخل المناطق السكنية وخارجها في جميع المحافظات؟

وأستطرد: هل تم تخصيص مواقع للشاحنات والمعدات الثقيلة خارج المناطق السكنية في جميع المحافظات؟ وإذا تم بالفعل تخصيص هذه المواقع، هل تم الانتهاء من تنفيذها؟ مع تزويده بنسخة من كل مشروع في جميع المحافظات، وفي حالة عدم تنفيذها إبلاغه بالأسباب التي حالت دون تنفيذها الى وقتنا هذا.

