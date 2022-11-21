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وطن النهار

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تاجر مخدرات آسيوي في قبضة «الداخلية»

مشعل عبدالله
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الإثنين 21 نوفمبر 2022

تمكن أحد المواطنين من القبض على وافد اسيوي يتاجر بالمواد المخدرة في منطقه خيطان وبحوزته مواد مخدرة «الشبو» معبأ بأكياس صغيرة جاهزة للبيع ، حيث قام المواطن بتسليم المتهم والمخدرات الى مباحث خيطان وتم احالته مع المضبوطات إلى الجهات المختصة. وذكر الاعلام الامني بوزارة الداخلية بشأن مقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن شخصاً من جنسية آسيوية يقوم بترويج مواد يشتبه بانها مخدرة، حيث على الفور قام قطاع الأمن الجنائي بضبطه واحالته والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.


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