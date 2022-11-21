تاجر مخدرات آسيوي في قبضة «الداخلية»

وطن النهار

تمكن أحد المواطنين من القبض على وافد اسيوي يتاجر بالمواد المخدرة في منطقه خيطان وبحوزته مواد مخدرة «الشبو» معبأ بأكياس صغيرة جاهزة للبيع ، حيث قام المواطن بتسليم المتهم والمخدرات الى مباحث خيطان وتم احالته مع المضبوطات إلى الجهات المختصة. وذكر الاعلام الامني بوزارة الداخلية بشأن مقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن شخصاً من جنسية آسيوية يقوم بترويج مواد يشتبه بانها مخدرة، حيث على الفور قام قطاع الأمن الجنائي بضبطه واحالته والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.