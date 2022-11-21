قوة الإطفاء أخمدت حريقاً في ميدان حولي

وطن النهار

تمكن رجال الاطفاء من اخماد حريق اندلع في شقة بمنطقة ميدان حولي واسفر عن اصابة مواطن في حالة حرجه. وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ إلى ادارة العمليات المركزية يفيد باندلاع حريق عماره تتكون من 11 طابقا في منطقة ميدان حولي. وأوضحت الادارة انه تم توجيه مركزي إطفاء السالمية وحولي الى موقع الحادث وعند الوصول تبين ان الحريق في شقة بالدور السابع وقد قامت الفرق بمكافحة الحريق والسيطرة عليه وإخلاء العمارة من السكان بالكامل وقد اسفر الحريق عن اصابة مواطن وتم تسليمه الى فنيي الطوارئ الطبية وهو في حالة حرجة هذا وقد باشر فريق إدارة تحقيقات الحوادث عمله لمعرفة اسباب الحريق.