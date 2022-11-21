رياضة المشي لكبار السن

وطن النهار

أهمية رياضة المشي في حياة الإنسان

كثير من الناس وخاصة كبار السن يربطون مزاولة الرياضة والتمرينات البدنية بالأنشطة البدنية الشاقة كالملاكمة والمصارعة والجري والماراثون والألعاب الأخرى وجميعها لا تناسب لهم مزاولتها سواء من الناحية الجسمية أو من الناحية الاجتماعية،ولكن هذا الاعتقاد غير صحيح حيث لا تكون كل هذه الأنشطة الرياضية من الأمور البدنية الشاقة والصعبة، والمشي الرياضي على سبيل المثال من الأنشطة البدنية البسيطة والفعالة على صحة وقوة البدن والوقاية والعلاج لكثير من الأمراض المزمنة، (أمراض القلب والشرايين والسكري والسمنة وضغط الدم)، وبغض النظر عن العمر، فأنه بإمكان كل إنسان امرأة كان أو رجل صغيراً أو كبيراً، فكل ما يحتاج لمزاولة رياضة المشي سوى زوج من الحذاء ومسار أو طريق للمشي مع صديق أو زميل مرافقاً معه حيث يعتبر المشي لكبار السن أحد أفضل الأنشطة والتمرينات الرياضية للحصول على كثير من المتعة والفوائد الصحية والجسمية والنفسية والاجتماعية، ويعتبر المشي رياضة فعالة بشكل مدهش ولكن فى كثير الأحيان يغفل كثير من الناس وخاصة كبار السن عن هذا النشاط، و بالإمكان لجميع الأعمار من الجنسين الاستفادة من رياضة المشي حيث يعزز المشي ويحسن النظام القلبي والأوعية الدموية ويزيد قدرة الشخص على التحمل والقوة العضلية واستقرار المفاصل والمحافظة على قوة وصلابة العظام والسيطرة ومنع الإصابة بالأمراض المزمنة. حيث يتم كل هذا من خلال المشي (25) دقيقة فقط يومياً و البقاء صحياً، لذا يؤكد أطباء الصحة العامة واللياقة البدنية بأن المشي أكثر الأنشطة البدنية سهولةً ولا يتطلب عند مزاولتها للأجهزة وأدوات غالية الثمن كلعبة الاسكواش والتنس الأرضي وغيرها من الألعاب، وطالما كان بإمكان الإنسان أخذ خطوة بعد خطوة مع ارتداء زوج من الحذاء الجيد والمناسب( الجودة – القياس) القدمين، ومما يجعل من رياضة المشي نشاطا مثالياً لمزاولتها.

تأثير رياضة المشي في حياة كبار السن

وكبار السن وممن لديهم مشاكل صحية أخرى، وقبل كل شيء فإن للمشي تأثير منخفض ويعنى ذلك أساساَ عدم تآكل المفاصل وكثيراً من الفوائد الأخرى مثل تقليل خطورة الإصابة بأمراض القلب حيث أم المشي يومياً يقلل من خطورة الاصابة بأمراض القلب وبنسبة تتفاوت تقريباً ما بين ( 35%-50 %)، وبالإضافة يقلل المشي من نسبة الإصابة بمرض السكري فى الدم بشكل طبيعي، وكذلك المحافظة على الأدراك ومنع فقدان الذاكرة حيث وجد الباحثين أن بعد مرور عام واحد من المشي (5) مرات أسبوعياً مع كبار السن الذين لديهم ضعف إدراكي خفيف، تحسن وتدفق الدم للدماغ وتحسين التوازن والذاكرة والإدراك لديهم، ووجد أيضاَ أن الأنشطة والتمرينات منخفضة التأثير تعمل وتساعد فى تقليل الآم المفاصل والمحافظة على مرونة المفاصل وتقليل الآلام الناتجة عن الالتهابات ومشاكل المفاصل المزمنة الأخرى، وتعمل رياضة المشي لمدة (15) دقيقة على تحسين المزاج للذين يزاولون المشي اعتيادياً وقد لا يتعرضون للأمراض العارضة مقارنةً بالذين يبقون فى المنزل ولا يزاولون أي نشاط أو مجهود بدني، ومن حيث نجد أن كل هذه الفوائد الصحية والنفسية والاجتماعية، فأن رياضة المشي تعمل على بقاء كبار السن أطول عمراً وبصحة جيدة قادرين الاعتماد على النفس ويشعرون بالأمان والاستقرار فى الحياة اليومية، لذا فأنه إضافة خطوات إضافية تعطى سنوات أضافية في حياتك.

متطلبات مزاولة رياضة المشي

يتطلب الاستعداد للبدء في مزاولة رياضة المشي توافر عدة أمور، حيث مما لا شك فيه عند أي مزاولة جديدة سوف يقابل الإنسان تحدياً من الناحية البدنية والعقلية والنفسية وفى حدود الإمكانات الفردية وخاصة مع كبار السن أو الذين سوف يزاولون المشي لأول مرة، فالأمر يتطلب إجراء الكشف الطبي واستشارة الطبيب وخاصة من الذين لديهم مشاكل صحية كامنة، علماَ بأن أي روتين للياقة البدنية يجب أن يلبى الاحتياجات المحددة حتى وأن كان نشاط المشي المنخفض وذي شدة منخفضة، كما أنه وقبل البدء بمزاولة برنامج المشي يجب الاطلاع على النصائح للحصول على الاستفادة القصوى من المشي، وأهمها ارتداء الملابس المناسبة للجو والحذاء المناسب للقدمين من حيث الجودة والمقاس، وأن يكون ذو أقواس لدعم القدمين وامتصاص الصدمات، ولا تنسى فترة الإحماء وفترة التهدئة،والبدء بالمشي البطيء في أول (5-7) دقائق الأولى ثم بعد ذلك زيادة السرعة ولمدة (15) دقائق وبعد الانتهاء من المشي السريع، يجب أداء تمرينات التهدئة والاسترخاء وإرجاع القلب والدورة الدموية والعضلات الى طبيعتها ولمدة (5-7) دقائق، ويفضل دائماَ المشي بصحبة صديق أو زميل للمشي معك مما يعطى فرصة ودافعية من خلال المحادثة الاجتماعية الممتعة، والتفاعل الاجتماعي الذي سيضفي على مزاولة النشاط الرياضي تحسين الصحة العامة التي ترتبط بالحياة الاجتماعية النشطة فوائد كثيرة، كانخفاض خطورة الإصابة بالاكتئاب وحياة أطول وأماناً أكثر، ولا تنسى أن يكون معك أثناء مزاولة المشي هاتفاً محمولاً ومشحوناً كاملاً لاستخدامه عند الحوادث والطوارئ والمساعدة سواء مع الصديق أو كنت وحيداً، وأخيراً يفضل المشي على مسار(الطريق) ترابي بقدر الإمكان حيث يكون أخف جهداً على المفاصل، ويفضل أخذ ماء معك أثناء المشي للمحافظة على رطوبة الجسم وعدم الإصابة بالجفاف وخاصة المشي لمسافات طويلة وفى فصل الصيف.

برنامج مزاولة رياضة المشي لكبار السن

ينصح خبراء اللياقة بأن يتم وضع خطة زمنية للمشي ولمدة شهر لكبار السن، على أن يكون البدء في مزاولة المشي ببطء وخاصة في حالة مزاولة المشي لأول مرة أو بعد انقطاع طويل، والمشي لمدة (10-15) دقيقة وخاصة للمبتدئين وعدم البدء بالمشي السريع ذو الكثافة العالية، والحرص على المشي للمبتدئين بكثافة منخفضة حيث يكون سهلاً وبالإمكان معه الكلام والتحدث بحرية ودون انقطاع التنفس، ومع مرور الوقت سوف تزيد السرعة تدريجياً، وينصح معهد القلب الوطني ومايو كلينك ومعهد الرئة والدم ( الولايات الأمريكية) أن يكون المشي بطيئاً وسهلاً يتفق مع خطة المشي، وثم يتم تقسيم الخطوات والمسافة على أحد البرامج في جهاز الهاتف لتتبع الوقت والمسافة والسعرات الحرارية والاحتفاظ بالمعلومات والاستفادة منها في المستقبل.

خطة مزاولة رياضة المشي

لكبار السن لمدة شهر

الأسبوع الأول

• المشي من (3) إلى (4) مرات أسبوعياً ولمدة من (5) إلى (15) دقيقة

• المجموع = (15) دقيقة

• إحماء بطيء (5) دقائق

• السرعة المعتدلة (5) دقائق

• التهدئة ببطء (5) دقائق

الأسبوع الثاني

• المشي من (3) إلى (4) مرات أسبوعياً ولمدة من (5) إلى (15) دقيقة

• المجموع = (17) دقيقة

• أحماء ببطئ (5) دقائق

• السرعة المعتدلة (7) دقائق

• التهدئة ببطء (5) دقائق

الأسبوع الثالث

• المشي من (3) إلى (4) مرات أسبوعياً ولمدة من (5) إلى (15) دقيقة

• المجموع = (19) دقيقة

• إحماء ببطء (5) دقائق

• السرعة المعتدلة (9) دقائق

• التهدئة ببطء (5) دقائق

الأسبوع الرابع

• المشي من (3) إلى (4) مرات أسبوعياً ولمدة من (5) إلى (15) دقيقة

• المجموع = (21) دقيقة

• إحماء ببطء (5) دقائق

• السرعة المعتدلة (11) دقائق

• التهدئة ببطء (5) دقائق

ويلاحظ إضافة (2) دقيقة على المشي السريع فى كل أسبوع، حيث سيتم الوصول إلى (30) دقيقة ( توصية خبراء اللياقة) من المشي فى شهرين، حتى البدء في زيادة عدد مرات المشي في الأسبوع إلى (5-7) مرات لكي تحصل على تغطية حاجة القلب الأسبوعية من التمرينات والأنشطة الرياضية (التحمل الدوري التنفسي)، وبالإمكان الاستمرار فى زيادة وقت المشي حسب الظروف المناسبة ونمط الحياة الأسبوعية.

تحديات مزاولة رياضة المشي وكيفية الوقاية منها

وأخيراً... يجب أخذ الحذر أثناء مزاولة رياضة المشي من الحوادث والإصابات التي قد يتعرض لها الإنسان أثناء ممارسته لأي نشاط بدني عضلي وخاصة عند مزاولة النشاط لأول مرة أو بعد انقطاع طويل، وأثناء المشي يحتمل حدوث أو التعرض للإصابات مثل التهاب الأوتار وآلآم الساق والتهاب أربطة أخمص القدمين وأمشاط القدم نتيجة الإفراط والإجهاد في مزاولة رياضة المشي، وقد تؤدى هذه الإصابات الى آلآم القدمين وخدران أصابع القدمين وانخفاض مستوى النشاط والحركة، ونقدم بعض التوصيات لمنع الحوادث والإصابات عند مزاولة رياضة المشي والتي تتمثل بالآتي:

• ارتداء حذاء خاص ومناسب للمشي الرياضي (الجودة – المقاس، واختيار الجوارب المصنوعة من القماش الذي له القدرة على امتصاص العرق والمحافظة على جفاف القدمين ومنع ظهور التهابات في الجلد وظهور البثور الجلدية.

• ارتداء الملابس المناسبة (صيفاً – شتاءً) للمحافظة على حرارة الجسم والرأس.

• التغذية الصحية من حيث (الكمية – النوعية) وتناول الخضروات والفواكه والسوائل وخاصة الماء لمنع الإصابة بالجفاف.

• استخدام الثلج والمبردات فى تدليك القدمين عند ظهور الآم بعد مزاولة رياضة المشي مما يقلل الألم وتقليل خطورة الإصابة بالالتهابات المختلفة.

• فى حالة التعرض أو الشعور بالآلام الجسدية أو الشعور بضيق التنفس والدوخة وألم فى الصدر وعدم انتظام دقات القلب أو حدوث تقرحات جلدية مستمرة يجب فوراً مراجعة الطبيب المختص، ومن المتوقع ظهور هذه الأعراض وخاصة آلام القدمين فى بداية البرنامج ونتمنى للجميع ولكبار السن بصفة خاصة التمتع بحياة صحية آمنة يصاحبها المحافظة على مزاولة النشاط الرياضي اليومي الذي يتفق مع حالتهم الصحية.

الموضوع من إعداد د. مصطفى جوهر حيات دولة الكويت

