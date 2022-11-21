شكراً.. معالي الوزير

وطن النهار

تعتبر مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار من المؤسسات الاجتماعية ذات الطابع الأهلي التطوعي والتي تعمل في عدة مجالات لخدمة ودعم كل شخص بار بوالديه أو ولي أمره أو أحد أقاربه أو يقوم ببر مجتمعه ووطنه، أو يقوم ويعمل على رعاية وخدمة وتأهيل الوالدين وكبار السن، عن طريق تنفيذ بعض المشاريع التوعوية الهادفة، من خلال تفعيل مبدأ الشراكة الاجتماعية مع كافة أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الكويت.

ومنذ أن تشرفت برعاية جائزة البغلي للابن البار في انطلاقتها الأولى في عام 2007م وحتى عام 2022م وللسنة السادسة عشرة على التوالي، بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية لتحقيق عدة أهداف تعود بالنفع على كافة شرائح وأطياف المجتمع الكويتي، ولقد تزامنت هذه الرعاية والمسيرة جنباً إلى جنب مع رعاية كريمة من أصحاب المعالي وزراء الشؤون الاجتماعية الذين تقلدوا الحقيبة الوزارية والذين تميزوا في رعايتهم الراقية لكافة فعاليات الجائزة مما وضع هذا المشروع الخيري للمبرة في مصاف المشاريع الخيرية المتميزة في مجال العمل الخيري والتطوعي والإنساني، الأمر الذي أسعدنا ووضعنا أمام تحدٍّ دائم ومسؤولية كبرى تجاه العمل التطوعي والإنساني والخيري، وشكل لنا حافزاً لمزيد من الجهد والعطاء لتحقيق أهدافنا في ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي في دولة الكويت الحبيبة من خلال مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار، لتعود بالنفع على شرائح وأطياف المجتمع كافة؛ للنهوض بوطننا الحبيب، راجين دوام التوفيق والسداد لأفراد ومؤسسات المجتمع المدني في عملهم، ولكويتنا الحبيبة العز والرفعة والأمان والتقدم في شتى المجالات.

إن الاهتمام بالعمل الخيري والإنساني والتطوعي والذي يحظى برعاية ومتابعة حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه يؤكد بأن التوجه الذي سارت عليه مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار منذ ستة عشر عاماً مضت وحتى يومنا هذا يتجه الوجهة الصحيحة في ترسيخ مبادىء وتعزيز أركان العمل التطوعي بين أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والخيري والخاص بتنفيذ مشاريعها وأنشطتها وبرامجها التطوعية والتوعوية والمجتمعية المتنوعة في العمل التطوعي المشترك عن طريق تأكيد مبدأ الشراكة المجتمعية، وتحتم علينا مسئوليتنا المجتمعية وتشجعنا وتضعنا أمام تحدي المحافظة على هذه المكتسبات وتفعيلها وتضاعف من مسئوليتنا الأدبية والاجتماعية تجاه ترسيخ العمل التطوعي.

وتم من خلال هذا التعاون ترجمة توجهات وتطلعات الحكومة ممثلة بوزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم العالي وقياداتها في أهمية تفعيل دور جميع أفراد ومؤسسات المجتمع المحلي والمدني والخيري في الشراكة الاجتماعية من خلال تشجيع وتنميةً فضيلة البر في المجتمع، والعمل على إبراز الجانب الحضاري لدول الكويت في مجال رعاية وخدمة وتأهيل المسنين من خلال الفعاليات والأنشطة التي تم تنفيذها في السنوات السابقة للجائزة.

وانطلاقاً من مسؤوليتنا الأدبية والاجتماعية تجاه قضايا كبار السن وإيماناً منا بأهمية الاستمرار في تنفيذ برنامج الشراكة الاجتماعية وأهمية دور أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في دعم برامج الدولة والحكومة، فإننا نقدر ونثني ونعتز بالدور المهم والرئيس الذي تم القيام وتنفيذه من قبل القيادات والمسئولين بمختلف مستوياتهم ومسمياتهم الوظيفية في الوزارات كافة ذات العلاقة بعمل المبرة ومشاريعها والتي تمت بتوجيهات راقية من قبل أصحاب معالي الوزراء الذين تناوبوا على شغل الحقائب في مختلف الوزارات، الأمر الذي ساهم بدرجة كبيرة في تحقيق المبرة للأهداف المنشودة من جهة، وعزز الصلة والشراكة الاجتماعية والمجتمعية بين كافة أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الحكومي من جهة أخرى. ونعتبر دعم أصحاب معالي الوزراء السابقين والحاليين لعمل مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار واللجنة العليا المنظمة لفعاليات جائزة البغلي للابن البار منذ انطلاقتها الأولى في عام 2007م وحتى النسخة السادسة عشر منها في عام 2022م بمثابة الدافع الذي نطمح من خلاله بمواصلة العمل والجهد والعطاء مع كبار السن.

