المرونة النفسية والحياة الإيجابية «2»

وطن النهار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي القراء الايجابيون، في صباح هذا اليوم الجميل سوف نتحدث عن الجزء الثاني عن المرونة النفسية.

تحدثنا في الجزء الأول عن مفهوم المرونة النفسية بأنها إدراك تام للعواطف والمشاعر والاحاسيس بما فيها المشاعر السلبية أو الإيجابية، والقدرة على التوقف والتكيف مع المواقف الصعبة والصدمات أو التهديدات أو أي مصدر للتوتر النفسي بما في ذلك المشاكل الاسرية، او الصحية الخطيرة، أو ضغوطات العمل والضغوط المالية.

الأبعاد المختلفة للمرونة النفسية

المرونة النفسية لها أبعادها المحتملة لاستکشاف العلاقة التنبؤية بينها وبين الانفعالات الإيجابية والضغوط المدرکة تتضمن ثلاثة أبعاد:

1) قوة الإرادة النفسية والجسمية

2) التوافق والتكيف مع الضغوط،

3) التفاؤل والانفتاح الذهني المعرفي

وهذه الأبعاد المحتملة مرتبطة بالمواقف والضغوطات الحياتية المختلفة.

فقوة الإرادة يواجه بها الشخص المواقف بانفعالاته الايجابية وبتنبؤاته المرنة وزيادة شعوره بالانفعالات الايجابية وبالتالي يتأقلم ويتوافق مع هذه الضغوطات من خلال التفاؤل والانفتاح الذهني والمعرفي.

العوامل النفسية لزيادة وتفعيل المرونة النفسية

ونحن نحتاج أمام هذه الضغوطات التي ندركها أنها قوة خارجية إلى مرونة الإنسان الذي يتمتع بإستراتيجية توافقية يبدأ بسلوكيات ايجابية يستطيع أن يواجه هذه المواقف بمرونة من الأداء النفسي وبنجاح واهتمام عالي. فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «ليس الشديد بالصرعة إنا الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» متفق عليه.

نحن ننصح لزيادة المرونة النفسية وتفعيلها في المواقف والأزمات المختلفة إلى العوامل النفسية التالية:

• الثقة بالنفس.

• الثقة في نقاط القوة الشخصية للتعامل مع المواقف.

• القدرة على التعامل مع نقاط الضعف.

• القدرة والإرادة الذاتية.

• القدرة العقلية والمرونة الفكرية.

• القدرة على حل المشكلات.

إدارة المشاعر والدوافع الداخلية (التحكم في الضبط الداخلي/الدوافع)

رسم خطة واقعية للتعامل مع المواقف والأزمات.

تفعيل مهارة الذكاء العاطفي والاجتماعي للتواصل المرن مع المتغيرات وتطويرها.

أصدقائي القراء الايجابيون كم نحن في حاجة إلى تعلم وممارسة المرونة النفسية كقدرة للتوافق والتكيف في حياتنا بمختلف مشاربها: الأسرية، والصحية، والاجتماعية، والمالية وغيرها كثير وفق قيمنا ومعتقداتنا الدينية التي تدعو الإنسان إلى السكينة والحكمة وكسب المعرفة وتحقيق الصحة النفسية الشاملة. يقول الله سبحانه وتعالى

((يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)) البقرة 185.

للموضوع بقية نتحدث فيها عن إستراتيجية بناء المرونة النفسية وتعزيزها.

الأستاذ الدكتور عبد المنان ملا معمور بار

أستاذ الإرشاد والعلاج النفسي للدراسات العليا

جامعة أم القرى في المملكة العربية السعودية

