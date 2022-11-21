تميم: أهلاً وسهلاً بالعالم في دوحة الجميع

دوليه

أبهرت قطر كعادتها، وأوفت بوعدها للعالم، وقدمت أجمل حفل افتتاح لبطولة كأس العالم 2022، أمس على ستاد البيت الذي استلهم تصميمه من الخيمة البدوية التقليدية، وحمل حفل الافتتاح التاريخي والرائع والمميز رسالة إلى العالم أجمع كي يأتي إلى قطر وجهة الرياضيين، إذ تمحور حفل افتتاح المونديال الذي يستضيفه الشرق الأوسط والعالم العربي للمرة الأولى حول فكرة التقارب بين جميع شعوب البشرية والتغلب على الاختلافات من خلال الإنسانية والاحترام.

وألقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كلمة على هامش حفل الافتتاح رحب خلالها بالجماهير من العالم أجمع بصرف النظر عن جنسيتهم أو دينهم او عرقهم. وقال: «من قطر من بلاد العرب نرحب بالجميع في كأس العالم». وأكد الأمير تميم أن قطر بذلت مجهودا مضنيا في سبيل تنظيم واحدة من أنجح البطولات في تاريخ كأس العالم، معربا عن أمله في أن يشهد العالم أجمع مهرجانا كرويا مبهرا على أرض الدوحة. وتمنى لجميع المنتخبات اداء كرويا رائعا في البطولة وروحا رياضية عالية وقضاء وقت ممتع مليء بالبهجة والفرح والتشويق، وختم: «اهلا وسهلا بالعالم في دوحة الجميع». وشهد حفل الافتتاح حضور العديد من الشخصيات البارزة في العالم.

وشمل حفل الافتتاح برنامجا مكونا من سبع فقرات أحياها فنانون عالميون ومزجت بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، وتناولت اللوحة الأولى التي حملت عنوان «النداء» عدة صور، ومنها «الهاون» الذي يعتبر رمزاً للكرم والعطاء، و«القرش الحوتي» الذي يعد اداة الارتحال خلال النداء ودلالة رمزية للحكم على المظهر وليس المخبر، فالقرش الحوتي يظنه البعض معادياً ولكنه صديق للإنسان، أما الجمل العربي الذي يظهر في الفقرة الأولى فهو دلالة فخر واعتزاز بالأصالة العربية وعلامة الصبر والتحمل رغم التحديات وتمثيل لعلاقة الإنسان ببيئته، فيما قدم المنظمون أغنية «ليتني خيمة» المستوحاة من الأغنية الفولكورية الخليجية «توب توب يابحر» التي تبرز صعوبة الارتحال وجمال الالتقاء، كما أظهرت الفقرة الأولى أزياء المرتحلين وزي السيدات القطريات والهودج وهو رمزية احترام المرأة عند العرب.

وتجددت الروعة في الفقرة الثانية، التي حملت عنوان «لتعارفوا» ظهر فيها الممثل الأميركي مورغان فريمان والشاب القطري الملهم غانم المفتاح، وفيها يتعرف مورغان على الشاب غانم الذي يمثل الأجيال الجديدة في المنطقة واعتلى كل منهما جسراً مضيئاً ليعبرا عن اختلاف وجهات النظر وتباعد الآراء، ودار بينهما حوار عالي المستوى صوب فيه بعض المفاهيم المغلوطة حول ازدواجية المعايير وكيفية إطلاق الأحكام المتسرعة، ثم توحد الجسران بعرض مرئي لما يعني التقبل والاحترام والتعايش سعياً لملء المسافات بين الشرق والغرب.وخصصت الفقرة الثالثة للاحتفال بمشجعي كرة القدم من جميع أنحاء العالم تكريما للقلب الحقيقي لهذه الرياضة «المشجعين» وجمعت فيها اشهر هتافات تشجيع المنتخبات المشاركة من 32 دولة في عمل فني مبهج ومعاصر.

وتضمنت الفقرة الرابعة الاحتفال ببطولات كؤوس العالم السابقة والدول المستضيفة لها في عمل فني موسيقي يمزج بين ذكريات يتردد صداها مع عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم وتزامنت هذه الموسيقى مع إسقاطات أرضية بصرية هندسة. وفي الفقرة الخامسة صدحت أغنية «الحالمون» التي تجسد طموحات أمة تجرأت على الحلم وجعلت من ذلك الحلم حقيقة، وهي ضمن الألبوم الغنائي الخاص لكأس العالم إلى جانب «أرحبو» و«هيا.. هيا» وقناديل السماء».

وظهرت قصة الحلم في اللوحة السادسة، قصة قطر الخاصة مع كرة القدم، وهي سرد تاريخي بصري يستعرض كيف أن الحلم ترسخ في قلب هذا البلد منذ البداية والتي توجت باستضافة أكبر الأحداث في العالم، وفي نهاية الفيديو سلم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد القميص التاريخي إلى الأمير الوالد حمد بن خليفة ليوقع عليه كرمز للإرث.

