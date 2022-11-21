ميسي تدرب بمفرده

دوليه

استهل الأسطورة ليونيل ميسي تمارين الأرجنتين بمفرده أول من أمس، قبل ثلاثة أيام من مواجهة السعودية في افتتاح مبارياته ضمن كأس العالم. وكان أفضل لاعب في العالم سبع مرات والباحث عن لقبه الأول في المونديال، لم يخض تمارين الجمعة بعد وصول منتخب «البي سيلستي» إلى الدوحة، مكتفياً بالعمل داخل صالة اللياقة البدنية. ووصل أول من أمس إلى مقر تدريبات الأرجنتين، بطلة 1978 و1986، في جامعة قطر، بعد عشر دقائق من زملائه في تشكيلة المدرب ليونيل سكالوني. وفيما خاض اللاعبون تمريناً جماعياً، بقي لاعب باريس سان جرمان الفرنسي وأسطورة برشلونة الإسباني السابق مع فرد من الجهاز الطبي، وقام بعملية احماء وتقوية بعيداً تقريباً عن الكرة. وفي نهاية الدقائق الـ15 المفتوحة للصحافيين، لم يكن البرغوث قد انضم إلى باقي اللاعبين.

