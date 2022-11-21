بالدي: أعيش حلماً جميلاً

دوليه

علق أليخاندرو بالدي، الظهير الأيسر لبرشلونة، على انضمامه لصفوف المنتخب الإسباني، قبل 24 ساعة من انطلاق نهائيات مونديال قطر. وقرر المدير الفني لويس إنريكي للمنتخب استدعاء بالدي، ليحل مكان غايا الذي تعرض لإصابة بالتواء في الكاحل، وتأكد غيابه عن البطولة.

ووصل بالدي أول من أمس إلى الدوحة، واستقبله إنريكي وزملاؤه في برشلونة. وقال بالدي، خلال مقطع فيديو نشره الاتحاد الإسباني: «إنه حلم بالنسبة لي، ما زلت لا أصدقه، وتحدثت مع أنسو فاتي ونيكو ويليامز وهنآني». وأضاف: «أريد الاستفادة القصوى من الفرصة، وآمل أن نعود بكأس العالم إلى إسبانيا». ويستهل المنتخب الإسباني مشواره بمواجهة كوستاريكا بعد غد.

