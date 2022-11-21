حارس كرواتيا يمتدح الأجواء

دوليه

أكد دومينيك ليفاكوفيتش، حارس مرمى منتخب كرواتيا، أن الانطباعات الأولية منذ الوصول إلى الدوحة، استعدادا لخوض منافسات كأس العالم، «إيجابية وممتازة للغاية على كافة الأوجه». وقال ليفاكوفيتش، في مؤتمر صحافي بمقر تدريبات كرواتيا: «سأبذل قصارى جهدي، من أجل تقديم أفضل المستويات». وأضاف: «لا أنظر لأي انتقادات طالتني خلال الفترة الأخيرة، تتعلق بتراجع مستواي، حيث أقدم أداء جيدا، وأسعى إلى الظهور بصورة مميزة في المونديال». وزاد: «المنتخب يضم مجموعة لاعبين مميزين في مختلف الخطوط، والأجواء خلال التدريبات رائعة». وختم: «المشاركة في مونديال قطر نقطة مهمة في مسيرتي الكروية، وسأحاول الاستفادة من خبرات مشاركتي الأخيرة في بطولة أوروبا».

