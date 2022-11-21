إنكلترا تصطدم بإيران.. وأميركا تلتقي ويلز

دوليه

يصطدم منتخب إنكلترا بنظيره منتخب إيران اليوم في المباراة الأولي للمجموعة الثانية في دور المجموعات من البطولة على ستاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، كما يلتقي في المجموعة ذاتها الولايات المتحدة مع ويلز على ستاد أحمد بن علي.

وخاض المنتخب الإنكليزي الملقب بالأسود الثلاثة مباريات ودية استعداداً لكأس العالم، و تغلب على سويسرا 2-1)، وساحل العاج بثلاثية نظيفة.

أما المنتخب الإيراني فقد لعب منذ يونيو الماضي 5 لقاءات، تمكن من الفوز على أوروغواي ونيكارغوا بهدف في كل مباراة، بينما خسر من الجزائر 1-2 وتونس بثنائية نظيفة، وتعادل إيجابيًا 1-1 مع السنغال، فيما ألغيت مواجهة له مع المنتخب الكندي.

وسيكون هذا الصدام الأول في التاريخ الذي يجمع بين الأسود الفريقين فعلى صعيد المواجهات المباشرة بين إنكلترا وإيران لم يسبق للمنتخبين أن التقيا من قبل لا وديًا ولا رسميًا، على أن تكون مباراتهما اليوم هي المواجهة الأولى بينهما.

وتسعى إنكلترا إلى تحقيق أفضل بداية في البطولة كما تبحث عن لقب أول منذ آخر مرة فازت بها عام 1966، بينما تتطلع إيران إلى مواصلة تقدمها نحو الأمام وإظهار أنهم متميزون منذ البداية والوقوف أمام أي خصم لتجاوز الدور الأول، حيث تعد هذه المرة الثالثة على التوالي التي يتأهل فيها المنتخب الإيراني إلى النهائيات.

وكانت أول مشاركة لمنتخب إنكلترا في كأس العالم عام 1950، وقد فازو بكأس العالم مرة واحدة فقط، وفشلوا في تجاوز دور المجموعات ثلاث مرات في تاريخهم، وكذلك فشلهم في التأهل إلى النهائيات في ثلاث مناسبات، أعوام 1974 و 1978 و 1994.

وفي مونديال 2018 خسرت انكلترا المركز الثالث أمام بلجيكا 2-0، ويتطلعون إلى تحقيق تقدم أفضل في هذه المنافسة الجديدة.

بدوره صرح مدافع إنكلترا، إريك داير، مازحا، بأنه سيلعب كحارس مرمى، إذا طلب منه المدرب غاريث ساوثغيت. وخلال مؤتمر صحافي، قبل المباراة الافتتاحية لمنتخب «الأسود الثلاثة» سئل لاعب توتنهام عما إذا كان قد استمتع باللعب على الجانب الأيمن من الدفاع، تحت قيادة أنطونيو كونتي مدرب توتنهام في المباريات الأخيرة في الدوري الانكليزي. فقال داير: «نعم، من الواضح أنني لعبت في الوسط لفترة طويلة.. بالنسبة لي كانت تجربة مختلفة (اللعب على الجانب الأيمن من الدفاع)». وأضاف: «لكنني لعبت في هذا المركز تحت قيادة بوكيتينو، في خط دفاعي خماسي، لذلك لم يكن مركزا جديدا تماما بالنسبة لي.. أعتقد أنني أستطيع اللعب في أي مركز حقا في الدفاع». وتابع: «سألعب في المرمى إذا اضطررت لذلك، إنها كأس العالم! سأغتنم أي فرصة يمكنني الحصول عليها.. أشعر براحة تامة في أي مركز دفاعي».

وبخصوص فترة الإعداد القصيرة للمونديال، أجاب: «من بعض النواحي بالنسبة لي، هذا لطيف للغاية.. لكن ليس بالنسبة للمدربين من الناحية التكتيكية، فالأمر ليس مثاليا بالنسبة لهم، لأنهم ربما يرغبون في إعدادنا أكثر قليلا.. لكن من وجهة نظر اللاعب، التحول السريع هو في الواقع شيء لطيف للغاية». واستطرد داير: «أنا لا أتحلى بالصبر، لذا من الجيد أن أبدأ.. بعدما وصلنا إلى هنا، أنا متحمس جدا للبدء». وتم تداول لقطات، يظهر فيها لاعبو إنكلترا واقفين على جانب الملعب، وهم يكافحون للتأقلم مع الحرارة الشديدة. وحول درجات الحرارة في قطر ومدى تأثيرها، قال: «لا أعرف نوع التأثير، لم أختبر هذا الأمر من قبل، لذا ستكون التجربة الأولى».

وواصل: «لأكون صريحا، الجو حار، لكني لا أعتقد أنه سيئ للغاية.. وكأس العالم المقبلة ستكون في أميركا خلال الصيف، لذا أنا متأكد من أن الأجواء ستكون حارة هناك أيضا».

واستكمل داير: «هذه بطولة عادة ما تقام في الصيف.. في روسيا كان الجو حارا، لم أكن هناك، لكن خلال بطولة أوروبا في إنكلترا كان الجو حارا كذلك.. أعتقد أننا مستعدون، وسنلعب في نفس ظروف خصمنا.. لذا فالأمر هو نفسه بالنسبة للجميع».

وفي المباراة الثانية يسعى المنتخبان الأميركي والويلزي إلى تحقيق بداية قوية واحراز نقاط المباراة. وكان المنتخب الأميركي أول الواصلين إلى الدوحة في 10 نوفمبر الحالي. ويعتمد المنتخب الأميركي على مجموعة من اللاعبين من ضمنهم نجل النجم الليبري السابق جورج وياه، تيموتي الذي يدافع عن ألوان الولايات المتحدة وليس بلده الأم.

ويعتبر الجناح البالغ من العمر 22 عاماً من بين المواهب الواعدة في تشكيلة المنتخب الأميركي الطامح لتحقيق مفاجأة في المجموعة الثانية. وقال وياه الابن أول من أمس للصحافيين «أراد والدي الحصول على فرصة المشاركة في كأس العالم بألوان بلده، لكن لم يحقق هذه الرغبة، والآن، هو يعيش ذلك (تجربة المشاركة) من خلالي إلى حد ما».

