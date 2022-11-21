3 حكمات في المونديال

دوليه

لأول مرة في تاريخ المونديال، ستدير ثلاث حكمات مقابلات في النهائيات. ويتعلق الأمر بكل من الفرنسية ستيفاني فرابار والرواندية سليمة موكانسانغا، واليابانية يوشيمي ياماشيتا، إضافة إلى ثلاث حكمات مساعدات أخريات من البرازيل والمسكيك والولايات المتحدة. والحكمات الثلاث يجمعن على أنهن لا يردن أن يكون جنسهن مجالا للنقاش، وأكدن بأنهن لا يسعين إلى الأضواء بقدر ما يتطلعن إلى إثبات ذواتهن ومعهن التحكيم النسوي في هذه التظاهرة الكروية العالمية. وسيكون مونديال قطر أول نسخة على الإطلاق يضم حكمات، حيث ستدخل ثلاث سيدات التاريخ وهن يأملن أن يتم الحكم على قدراتهن وليس جنسهن، في سابقة تاريخية في نهائيات كأس العالم. وأدرجت الفرنسية ستيفاني فرابار والرواندية سليمة موكانسانغا، واليابانية يوشيمي ياماشيتا ضمن قائمة 36 حكما اختارهم الاتحاد الدولي (فيفا)، في حين ستشارك ثلاث سيدات أخريات كحكمات مساعدات. واختيرت حكمات الساحة الثلاث بالإضافة إلى الحكمات المساعدات، وهن البرازيلية نويزا باك والمكسيكية كارين دياس ميدينا والأمريكية كاثرين نيسبيت، بعد أن أثبتن أنفسهن في لعبة الرجال.