مويس يرشح البرازيل والأرجنتين وإنكلترا

دوليه

رشح ديفيد مويس، المدير الفني لوست هام الإنكليزي، 3 منتخبات لحصد لقب كأس العالم. وقال مويس، في تصريحات صحافية: «نسخة قطر ستكون استثنائية، وكل المنتخبات استعدت بشكل جيد للمونديال». وأضاف: «عامل الطقس سيخدم المنتخبات الإفريقية والعربية واللاتينية، بينما تواجه المنتخبات الأوروبية تحديا كبيرا».

وزاد: «أعتقد أن منتخب إنكلترا مرشح قوي للقب، فيما يبقى البرازيل إلى جانب الأرجنتين على رأس المرشحين دائما». وتابع: «منتخبا البرتغال والأرجنتين سيقاتلان لحصد كأس العالم، من أجل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي». وتطرق مويس بالحديث عن المصري محمد صلاح، قائلا: «لاعب عظيم ومنتخب مصر محظوظ بتواجده في صفوفه». كما تحدث عن الدوري الإنكليزي الممتاز: «مانشستر سيتي يقدم أداء رائعا بقيادة هالاند في الهجوم، والمنافسة ستكون على أشدها هذا الموسم». وأتم: «من سوء الحظ ما حدث لرونالدو مع مان يونايتد (أزمة التصريحات الأخيرة)، ولا أود التعليق على الأمر».

