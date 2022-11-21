كيروش غير متفاجئ من تصريحات رونالدو

دوليه

اعترف البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب إيران، أول من أمس، بأنه لم يتفاجئ بتصريحات مواطنه كريستيانو رونالدو عن مان يونايتد والمدرب الهولندي إريك تن هاغ.

وقال كيروش، الذي كان مساعد السير أليكس فيرغسون أثناء الحقبة الأولى لرونالدو مع يونايتد، إنه على الرغم من أنه «بعيد قليلا» عن الأحداث، إلا أنه غير متفاجئ لأن «وضع النادي ليس كما كان سابقا».

وأوضح مدرب منتخب إيران: «ربما يكون التعاقد مع كريستيانو كلاعب شيء، وكعنصر يجب أن يأتي إلى النادي ويغير فلسفته شيء آخر تماما. النادي يمر بلحظة من عدم الاستقرار الكبير في هذه السنوات». وأضاف: «وصل كريستيانو ولم ير نفس العقلية، ولا نفس الطريقة. لقد وجد صعوبات في التكيف والروتين في ناد كان دائما يفوز، ويحاول الآن الوقوف على قدميه مرة أخرى. الأمور لا تعود إلى نصابها في 6 أشهر أو سنة، يستغرق الأمر من 4 إلى 7 سنوات».

