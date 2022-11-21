بنزيمة خارج كأس العالم

دوليه

تعرّضت محاولة فرنسا للدفاع عن لقبها في كأس العالم لصفعة موجعة مع الإعلان في وقت متأخر اول من أمس عن انسحاب مهاجمها المخضرم كريم بنزيمة، أفضل لاعب في العالم، من مونديال قطر 2022 لاصابة بفخذه.

وكان هداف ريال مدريد الإسباني البالغ 34 عاماً يعاني من الاصابة منذ فترة وخاض أقل من نصف ساعة في المباريات الست الأخيرة لناديه قبل كأس العالم. وشارك الأحد للمرة الاولى في تمارين فرنسا، بطلة مونديال روسيا 2018، لكنه أجبر على الخروج من ملعب السد للخضوع لفحوص طبية. وقال الاتحاد الفرنسي في وقت لاحق ان الاصابة «تتطلب فترة للتعافي تصل إلى ثلاثة أسابيع»، ليفقد حظوظه بالمشاركة في المونديال الذي انطلق أمس ويمتد حتى 18 ديسمبر المقبل. وكتب اللاعب في حسابه على انستغرام «لم استسلم في حياتي أبداً، لكن الليلة يجب أن أفكّر في الفريق كما فعلت دوماً. المنطق يفرض علي ترك مكاني لشخص يمكنه أن يساعد فريقنا لتقديم كأس عالم جيدة».

ونقل الاتحاد الفرنسي عن المدرب ديدييه ديشان «أنا حزين جداً لكريم الذي كانت كأس العالم هدفاً مهماً بالنسبة اليه». وتابع «رغم الضربة الكبيرة الجديدة لفرنسا، لدي كل الثقة بتشكيلتي. سنقوم بكل ما في وسعنا لنرتقي إلى التحدي الذي ينتظرنا». وتستهل فرنسا حملة الدفاع عن لقبها غدا ضد أستراليا في نسخة قطر 2022. والى بنزيمة، تستهل فرنسا حملة الدفاع عن لقبها مع الكثير من الغيابات بسبب الاصابات ومن دون الكثير من الكوادر المهمة مثل بول بوغبا، نغولو كانتي، مايك مينيان، بريسنيل كيمبيبي وكريستوفر نكونكو. وبعد غياب هداف ريال مدريد الإسباني عن المباريات منذ أكتوبر الماضي لاصابة بفخذه، شارك السبت في التمارين الجماعية للمرة الاولى منذ تجمع الفريق في كليرفونتين الإثنين الماضي. ولم يلعب سوى بنزيمة نصف ساعة أمام سلتيك غلاسكو الاسكتلندي في 2 نوفمبر، منذ خوضه الدقائق التسعين للمرة الاخيرة في 19 أكتوبر في الدوري الاسباني.

