الأولمبي خسر أمام فلسطين.. والأزرق يواصل تدريباته في دبي

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خسر المنتخب الأولمبي 1 – 2 أمام ضيفه الفلسطيني في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين مساء الأول من أمس على ستاد نادي الشباب، ضمن رحلة إعداد «الأزرق الأولمبي» للاستحقاقات المقبلة، فيما سيواصل الطرفان تحضيراتهما للقاء ودي ثان سيقام غداً.

وجاء هدف المنتخب الأولمبي عن طريق اللاعب عبدالهادي العنزي في الشوط الثاني، علماً أن الضيوف افتتحوا التسجيل في الشوط الأول، وعززوا تقدمهم في الشوط الثاني من ركلة جزاء، فيما تصدى حارس «الأزرق الأولمبي» عبدالرحمن الفضلي لركلة جزاء في الشوط الأول.

من جانب آخر، يواصل المنتخب الأول تدريباته في المعسكر المقام في مدينة دبي استعدادا لمواجهة منتخب الجزائر المحليين يوم السبت المقبل.

وكان الأزرق تغلب على نظيره اللبناني بهدفين نظيفين في المباراة الودية الدولية التي جمعتهما أول من أمس على ستاد الشرطة ضمن المعسكر التدريبي الذي يقيمه المنتخب في الإمارات استعدادا للمشاركة في بطولة «خليجي 25» التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية خلال الفترة من 6 الى 19 يناير المقبل.

وجاءت مباراة الأزرق ولبنان متوازنة بين الفريقين من حيث المستوى الفني إذ استطاع المنتخب الوطني التسجيل عن طريق اللاعبين فيصل زايد ومحمد باجية فيما تمكن الحارس سليمان عبدالغفور من التصدي لركلة جزاء من لاعب منتخب لبنان حسن معتوق في الشوط الأول.

