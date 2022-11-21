القادسية والعربي في «الطائرة»

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يخوض القادسية اختباراً صعباً أمام غريمه العربي في 07:15 من مساء اليوم ضمن منافسات دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة، كما يلعب اليوم أيضا الكويت حامل اللقب مع الساحل في 05:15، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. ويشارك في البطولة التي انطلقت الخميس الماضي، فرق الكويت وكاظمة والقادسية والعربي والساحل وبرقان والجهراء. ويقام الدوري الممتاز من قسمين (ذهاب وإياب) وبختامه تتأهل الفرق الأربعة الأوائل إلى «المربع الذهبي» على أن يحصل أول الترتيب على نقطتين والثاني نقطة والثالث والرابع دون رصيد في الدور النهائي الذي سيقام أيضا بنظام «ذهاب وإياب» والفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط يتوج باللقب. في المباراة الأولى ستكون المنافسة على أشدها بين الأصفر والأخضر نظراً لتقارب مستوييهما. ورغم أن القادسية تغلب على العربي في مواجهتين خلال بطولة الاتحاد أولى بطولات الموسم، إلا أن الأخضر قادر على مجاراة خصمه اليوم نظراً لرغبته الجدية في المنافسة على اللقب. ويقود الأخضر مدربه التونسي صبري بن الأزرق وهو يضم المحترفان البلغاري فينيلين كادانكوف والبيلاروسي فياتشاسلاو شارابوفيتش إذ من المتوقع أن يعود الأول إلى صفوف الفريق بعد أن غاب عنه في الفترة الماضية بسبب إصابة في الكاحل. وفي الطرف الأخر يسعى القادسية إلى تقديم عرض قوي يبرهن على جديته في استعادة اللقب الذي حققه في الموسم قبل الماضي قبل أن يتنازل عنه في الموسم الماضي للكويت. ويقود الأصفر مدربه الأرجنتيني جوليان ألفاريز وهو يعتمد على لاعبيه راشد عنبر وناصر دشتي وفهد الكوت وعبدالناصر العنزي بالإضافة إلى المحترفين البرازيلي ديغالما موريرا والروسي فيكتور سيسويف. وفي المباراة الثانية لن تكون مهمة الأبيض صعبة أمام الساحل المتواضع الذي انهزم في انطلاق البطولة أمام كاظمة 0-3. ويدخل الكويت المباراة بمعنويات مرتفعة بعد أن تمكن من التتويج بلقب بطولة الاتحاد على حساب كاظمة في المباراة النهائية وهو يسعى إلى تحقيق بداية قوية واحراز نقطتي المباراة اليوم.