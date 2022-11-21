فوز السالمية والصليبخات في «اليد»

محلية

حقق السالمية انتصارا صعبا على العربي 38-37 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة الرابعة من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد والتي شهدت أيضا فوز الصليبخات على اليرموك 39-33. ورفع السماوي بهذا الفوز رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث خلف الكويت والقادسية المتصدرين بـ8 نقاط، فيما بقي العربي على رصيده السابق 4 نقاط في المركز الخامس. وأرتفع كذلك رصيد الصليبخات إلى 4 نقاط في المركز السادس، في حين بقي اليرموك برصيد نقطتين في المركز الثامن. وجاءت مباراة السالمية مع العربي قوية ومتكافئة في ظل رغبة كل فريق في تحقيق الفوز. وبقيت النتيجة متقاربة حتى اللحظات الأخيرة من اللقاء التي حسمها السماوي لصالحه بفارق هدف واحد محققا انتصارا ثميناً رفعه إلى المركز الثالث. وفي المباراة الثانية سيطر الصليبخات على أغلب أوقات اللقاء وتمكن من توسيع الفارق مع خصمه إلى 6 أهداف في نهاية المباراة ليحقق الفوز بكل جدارة.