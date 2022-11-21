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دشنت جمعية الكاريكاتير الكويتية، معرضها الفني «رسالة إلى السنعوسي»، في أرض المعارض الدولية بمشرف.

وضم المعرض أكثر من 50 لوحة لعدد من الفنانين في الجمعية، ومن دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أضاء على مسيرة الإعلامي المخضرم الراحل محمد ناصر السنعوسي، منذ إسهاماته في وزارة الإعلام وبالتحديد في تأسيس تلفزيون دولة الكويت، وصولاً إلى سنوات إدارته للمشروعات السياحية، وحتى آخر أيام حياته.

وقد شهد إقبالاً لافتاً منذ تدشينه، إذ يتوقع القائمون عليه ارتفاع نسبة الزوار بشكل أكبر في الأيام المقبلة، كونه يحتفي بشخصية بارزة في مجالات الإعلام والثقافة والفن والسياحة والترفيه، وغيرها.

