«بنك الدم»: نقل مباريات المونديال في صالات المتبرعين

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أكدت مدير إدارة خدمات نقل الدم في وزارة الصحة الدكتورة ريم الرضوان أمس الأحد ان الادارة بحاجة دائمة للمتبرعين بالدم للمساهمة في إنقاذ حياة المرضى.

جاء ذلك في تصريح للدكتورة الرضوان لـ «كونا» على هامش اطلاق حملة التبرع بالدم تحت عنوان «ويانا ما تطوفك» والتي تأتي تزامنا مع «مونديال قطر 2022».

وقالت انه نظرا الى أهمية هذا الحدث الرياضي للكثير من المتبرعين فقد تم تجهيز عدد من المراكز لنقل مباريات كأس العالم في كل من بنك الدم المركزي بالجابرية ومركز التعاونيات لنقل الدم بالعدان.

وأضافت ان الحاجة للتبرع بالدم مستمرة مادام هناك مرضى في المستشفيات مؤكدة ان البنك يسعى إلى تلبية هذه الحاجة التي أدت إلى زيادة التوسعات في المرافق الصحية والتي تعمل ادارة خدمات نقل الدم من خلالها على زيادة حملات التبرع بالدم.

وأوضحت أن فصيلة الدم (O) وتحديدا (-O) هي أكثر الفصائل المطلوبة لانها «معط عام» علما بأن كل الفصائل عليها طلب كبير مشيرة الى ان استراتيجية بنك الدم الداخلية هي التوسع جغرافيا لذا تم فتح عدة فروع بالسنوات الأخيرة منها: فرع مستشفى العدان وفرعان في منطقة الصباح الصحية وفرع في مستشفى الجهراء.

وذكرت الدكتورة الرضوان ان عدد المتبرعين بالدم خلال العام الماضي بلغ 90 ألف متبرع في حين تخطى عدد المتبرعين العام الحالي 100 ألف متبرع.

