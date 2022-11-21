سمو ولي العهد حضر افتتاح «كأس العالم 2022»

وطن النهار

وصل ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه مساء امس إلى دولة قطر وذلك لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار سمو الشيخ عبدالله بن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر كما كان في استقبال سموه سفير الكويت لدى دولة قطر خالد بدر المطيري.

وكان ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح غادر ظهر امس والوفد الرسمي المرافق لسموه متوجها إلى دولة قطر وذلك لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022 المقامة على استاد البيت في مدينة الخور بدولة قطر.

وكان في وداع سموه على أرض المطار رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وسمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين بالدولة وسفير دولة قطر لدى البلاد علي بن عبدالله زيد آل محمود. ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من: الشيخ فهد سعد العبدالله السالم الصباح ووزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح وكبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.

