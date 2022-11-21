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وطن النهار

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السعدون استقبل السفير القطري


استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في مكتبه أمس سفير دولة قطر لدى البلاد علي بن عبدالله ال محمود.


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