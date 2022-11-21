الأولى

بعث سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بمناسبة حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022، والتي تستضيفها دولة قطر هذا نصها: «حضرة صاحب السمو الأخ العزيز الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله أمير دولة قطر الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، يطيب لي بداية أن أعرب عن خالص تحياتي وصادق تمنياتي لسموكم ولسمو الأمير الوالد حفظكم الله وللأسرة الكريمة بوافر الصحة وتمام العافية وبعد.فلقد تابعت بكثير من الإعجاب حفل الافتتاح الباهر لبطولة كأس العالم (فيفا قطر 2022) والتي تستضيفها دولة قطر الشقيقة خلال الفترة من 20 نوفمبر - 18 ديسمبر 2022 معربا بهذا الصدد عن الاعتزاز والفخر بقيام دولة قطر الشقيقة باحتضان هذا الحدث الرياضي الدولي الهام كأول دولة عربية والذي هو محط أنظار وإعجاب العالم أجمع.لقد جسدت دولة قطر الشقيقة بكل كفاءة واقتدار باستضافتها لهذه الفعالية الرياضية الاستثنائية رسالة المحبة والسلام لشعوب العالم قاطبة، مشيدا في الوقت ذاته بما سخرته من استعدادات هائلة وبما قامت به الأجهزة المعنية في دولة قطر الشقيقة من جهود مكثفة لإنجاح هذه البطولة الرياضية التي يترقبها ويتابعها العالم بكل شغف واهتمام حيث تتنافس فيها وبمستوى رفيع كافة الفرق المشاركة وبصورة تسهم في تعزيز أواصر التواصل والترابط بين شعوب ودول العالم ومتمنين لهذه البطولة كل التوفيق والنجاح وتحقيق أهدافها المنشودة.سائلا المولى تعالى أن يحقق لدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم كل ما يتطلع إليه من تقدم ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموكم.وتقبلوا سموكم خالص الود والتقدير،، نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت».

وأبهرت قطر كعادتها، وأوفت بوعدها للعالم، وقدمت أجمل حفل افتتاح لبطولة كأس العالم 2022 أمس على ستاد البيت، وسط حضور رسمي رفيع وجماهيري غفير، وتمحور حفل افتتاح المونديال الذي يستضيفه الشرق الأوسط والعالم العربي للمرة الأولى حول فكرة التقارب بين جميع شعوب البشرية والتغلب على الاختلافات من خلال الإنسانية والاحترام المتبادل.

وافتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد البطولة العالمية التي ستستمر منافساتها حتى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخبا، وفي كلمته خلال الحفل رحب الشيخ تميم بالجماهير من العالم أجمع بصرف النظر عن جنسيتهم أو دينهم أو عرقهم. وقال: «من قطر من بلاد العرب نرحب بالجميع في كأس العالم». وأكد الأمير تميم أن قطر بذلت مجهودا مضنيا في سبيل تنظيم واحدة من أنجح البطولات في تاريخ كأس العالم، معربا عن أمله في أن يشهد العالم أجمع مهرجانا كرويا مبهرا على أرض الدوحة. وتمنى لجميع المنتخبات اداء كرويا رائعا في البطولة وروحا رياضية عالية وقضاء وقت ممتع مليء بالبهجة والفرح والتشويق، وختم: «اهلا وسهلا بالعالم في دوحة الجميع».

وشمل حفل الافتتاح برنامجا مكونا من سبع فقرات أحياها فنانون عالميون ومزجت بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، وتناولت اللوحة الأولى التي حملت عنوان «النداء» عدة صور، ومنها «الهاون» الذي يعتبر رمزاً للكرم والعطاء، و«القرش الحوتي» الذي يعد اداة الارتحال خلال النداء ودلالة رمزية للحكم على المظهر وليس المخبر، أما الجمل العربي الذي يظهر في الفقرة الأولى فهو دلالة فخر واعتزاز بالأصالة العربية وعلامة الصبر والتحمل رغم التحديات وتمثيل لعلاقة الإنسان ببيئته.

وتجددت الروعة في الفقرة الثانية، التي حملت عنوان «لتعارفوا» ظهر فيها الممثل الأميركي مورغان فريمان والشاب القطري الملهم غانم المفتاح، وفيها يتعرف مورغان على الشاب غانم الذي يمثل الأجيال الجديدة في المنطقة واعتلى كل منهما جسراً مضيئاً ليعبرا عن اختلاف وجهات النظر وتباعد الآراء، ودار بينهما حوار عالي المستوى صوب فيه بعض المفاهيم المغلوطة حول ازدواجية المعايير وكيفية إطلاق الأحكام المتسرعة، ثم توحد الجسران بعد أن تلا المفتاح الآية الكريمة: «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم»، وذلك في عرض مرئي لما يعني التقبل والاحترام والتعايش سعياً لملء المسافات بين الشرق والغرب.

وخصصت الفقرة الثالثة للاحتفال بمشجعي كرة القدم من جميع أنحاء العالم تكريما للقلب الحقيقي لهذه الرياضة «المشجعين» وجمعت فيها اشهر هتافات تشجيع المنتخبات المشاركة من 32 دولة في عمل فني مبهج ومعاصر.

وتضمنت الفقرة الرابعة الاحتفال ببطولات كؤوس العالم السابقة والدول المستضيفة لها في عمل فني موسيقي يمزج بين ذكريات يتردد صداها مع عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم وتزامنت هذه الموسيقى مع إسقاطات أرضية بصرية هندسية. وفي الفقرة الخامسة صدحت أغنية «الحالمون» التي تجسد طموحات أمة تجرأت على الحلم وجعلت من ذلك الحلم حقيقة. وظهرت قصة الحلم في اللوحة السادسة، قصة قطر الخاصة مع كرة القدم، وهي سرد تاريخي بصري يستعرض كيف أن الحلم ترسخ في قلب هذا البلد منذ البداية والتي توجت باستضافة أكبر الأحداث في العالم، وفي نهاية الفيديو سلم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد القميص التاريخي إلى الأمير الوالد حمد بن خليفة ليوقع عليه كرمز للإرث.