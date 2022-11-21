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خسارة قطر في الافتتاح


تغلبت الإكوادور على قطر 2-0 في المباراة التي جرت أمس على ستاد البيت ضمن منافسات الجولة الأولى لحساب المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم 2022. وافتتحت الإكوادور التسجيل في الدقيقة 16 من ركلة جزاء نفذها اللاعب إينير فالنسيا بنجاح، ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 31، مانحاً منتخب بلاده أول ثلاث نقاط في العرس العالمي. وضمن المجموعة عينها، تلتقي هولندا مع السنغال في 07:00 مساء اليوم، فيما تقام مباراتان ضمن المجموعة الثانية، وتجمعان إنكلترا مع إيران في 04:00 مساء، والولايات المتحدة الأميركية مع ويلز في 10:00 مساء.


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