3 مليارات دينار عجز الميزانية

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?اكد وزير المالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد إن ارتفاع أسعار النفط قد عزز إيرادات الدولة وذلك بعد الهبوط القياسي في السنة المالية الماضية، ولكن من المهم إبرازه أيضا هو نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 38.5% مقارنة بالحساب الختامي للسنة المالية السابقة لتصل إلى أعلى مستوى لها في سبع سنوات. واشار الرشيد في البيان الصحافي الذي أصدرته وزارة المالية الى ان العالم والمنطقة يمران بتغيرات سريعة تحمل بطياتها تحديات وفرصاً اقتصادية متنوعة، لافتا الى ان الكويت تتمتع بمركز مالي متين واحتياطيات كبيرة واستقرار نقدي والمالي، وكل هذه العوامل تمكنا من ليس فقط تخطي التحديات المرحلية القائمة وبامتياز بل أيضا اغتنام الفرص، بداية بتطوير المالية العامة للدولة وتحفيز نمو وتنوع الاقتصاد.

واكد الرشيد على ان الحكومة على ا?تم استعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشريعية، والمضي قدمًا في تنفيذ المزيد من الحلول الواقعية لتطوير المالية العامة.

وقد كشف الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022، وذلك بعد عرضه على مجلس الوزراء وفقاً للمراسيم رقمي 131 و132 لسنة 2022 ان إجمالي الإيرادات الفعلية بلغت 18.6 مليار دينار بارتفاع نسبته 76.9% عن السنة الماضية، موزعة ما بين الإيرادات النفطية الفعلية التي بلغت 16.3 مليار دينار بارتفاع نسبته 84.5% عن السنة الماضية و2.4 مليار دينار لإيرادات غير النفطية الفعلية بارتفاع نسبته 38.5% عن السنة المالية الماضية والتي تعد أعلى مستوى للإيرادات غير النفطية في 7 سنوات.

وذكر البيان ان إجمالي المصروفات الفعلية: 21.6 مليار دينار بارتفاع نسبته 1.5% عن السنة الماضية وبوفر قدرة 1.4 مليار دينار من المعتمد في تقديرات الموازنة للسنة المالية ليبلغ العجز الفعلي نحو 3 مليارات دينار بانخفاض نسبته 72.2% عن ختامي السنة الماضية موضحا ان متوسط سعر برميل النفط الفعلي بلغ للسنة المالية 80.7 دولاراً، كما بلغ المعدل اليومي للإنتاج 2.539 مليون برميل.