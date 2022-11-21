2 من 129.. المنجز من مشروعات التنمية!

الأولى

كشف تقرير حكومي متخصص عن أن إجمالي المشروعات التي أنجزت بنهاية النصف الأول من العام الحالي 2022/2023 بلغ اثنين فقط من إجمالي 129 مشروعاً، فيما لا يزال 55 في مرحلة التحضير و61 في مرحلة التنفيذ و3 في مرحلة التسليم و8 لم تبدأ بعد.

وأوضح التقرير الصادر عن أمانة التخطيط والذي حصلت النهار على نسخة منه، أن نسبة الإنفاق على المشروعات التنموية بنهاية النصف الأول في 2022/2023 هي الادنى في اخر 3 سنوات، حيث بلغت 13.1% بنهاية النصف الأول، مقابل 21% للعام 2021/2022 و17.7% في 2020/2021. ولفت الى أن قيمة ما تم إنفاقه على المشاريع التنموية بلغ 166.2 مليون دينار مقابل 359.2 مليوناً للفترة نفسها من 2020/2021 و360.5 مليوناً في 2020/2021.

وأشار التقرير إلى أن 6% من المشروعات المدرجة لم تبدأ، فيما لا تزال 43% في المرحلة التحضيرية و47% في المرحلة التنفيذية و2% في مرحلة التسليم و2% تم إنجازها.

وتطرق للتحديات التي تعترض تنفيذ المشروعات، موضحا انها بلغت 699 تحدياً تم التغلب على 79% منها.

وقال: بلغت نسبة التحديات الإدارية 37% وهي النسبة الأكبر من بين التحديات، تلتها التحديات الفنية بنسبة 30% وتحديات الجهات المالية بنسبة 15% والتحديات التشريعية بنسبة 5%.

وتطرق التقرير إلى برنامج التخصيص العام، حيث أشار إلى أن البرنامج يسعى لتخصيص المزيد من الأصول والخدمات الحكومية من خلال تحديث الإطار التشريعي بما يسهم في إصلاح المالية العامة ويدعم تنويع مصادر الدخل الحكومية وتحسين جودة الخدمات وتوفير فرص عمل بالإضافة إلى زيادة الكفاءة والابتكار. ولفت التقرير الى انه لا توجد مشاريع في خطة التنمية تخدم هذا البرنامج.