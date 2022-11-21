تشريعان لـ«المتشبهين» و«عمليات التجميل»

الأولى

أكد رئيس لجنة القيم والظواهر السلبية النائب محمد هايف ان اللجنة لا تسعى الى التضييق على الترفيه في البلاد، مبديا دعمها لإقامة الفعاليات السياحية المنضبطة وفق القانون والدستور والشريعة الإسلامية، على ان تقوم اللجنة بسد الخلل في الجانب التشريعي واعداد الدراسات والتوصيات والتواصل المباشر مع المسؤولين. وكشف هايف عن الانتهاء من اعداد قانون يمنع المتشبهين بالجنس الآخر من الدخول الى مؤسسات الدولة ويجرم التستر عليهم، وقانون آخر لتنظيم عمليات التجميل.

على أثر ذلك اعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بإضافة فقرة للمادة 198 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بشأن قانون الجزاء. يقضي الاقتراح الذي تقدم به النواب: محمد هايف، وحمدان العازمي، ود. مبارك الطشة، وحمد العبيد، وثامر السويط، بمعاقبة كل من اتخذ مظهرا خارجيا خلاف جنسه الفطري سواء في لباسه أو كلامه أو حركته في مكان عام بالحبس لمدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويضيف الاقتراح فقرتين لنص المادة (198) من القانون نصت الاولى على انه كل من اتخذ مظهرا خارجيا خلاف جنسه الفطري سواء في لباسه أو كلامه أو حركته في مكان عام أو روج لذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، واذا عاد المحكوم عليه في الجريمة السابقة لارتكاب الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي عليه بها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصت الفقرة (ب) على ان كل مسؤول في القطاع العام أو الأهلي أو النفطي يتولى بشكل مباشر إدارة موظفين، أو عمال، أو طلبة أيا كانت مراحلهم الدراسية، أو متطوعين أو رياضيين، من الجنسين علم بوجود متشبه ضمن الأشخاص المذكورين أعلاه الخاضعين لرقابته وإشرافه وتوجيهه، وامتنع عن إبلاغ السلطات العامة عنه، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يجري حكم هذه المادة على زوج المتشبه أو أصوله أو فروعه