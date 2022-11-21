حمدان لوزيرة الأشغال: وقعت استجوابك

الأولى

بعد فترة من الهدوء السياسي الملحوظ في الفترة الحالية، وفي وقت اعلان أكثر من نائب عن وجود تنسيق مع الحكومة لتمرير عدد من القوانين المهمة، خرج النائب حمدان العازمي بتأكيد أن صحيفة استجواب وزيرة الأشغال وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أماني بوقماز تم توقيعها وباتت جاهزة.

وأكد ان بوقماز دانت نفسها وأقرت بأنها كانت مستشارة لإحدى الشركات، مبديا استغرابه من قيامها ووزراء آخرين بتعيين وكلاء في الوزارات رغم قصر الوقت وعدم اطلاعهم على مختلف الملفات بينما هناك وكلاء كانوا ناجحين في مناصبهم قدموا استقالاتهم . من ناحيته اكد استاذ القانون العام في جامعة الكويت الخبير الدستوري الدكتور ابراهيم الحمود وجود مثالب دستورية خطيرة تعتري الاقتراح بقانون بإلغاء المادة (80) من قانون التأمينات بشأن المعاشات والمكافآت الاستثنائية، ناصحا النواب بوضع معايير جديدة للاستحقاق بدلا من هذا الاقتراح.

وعدد الحمود ما اعتبره اخلالا بمبدأ المشروعية في الاقتراح بقانون وقال ان ذلك يتمثل بوجود مصطلحات غير دستورية ولا تليق بمجلس الامة كالخلط ما بين الراتب الذي يستحقه الموظف والمعاش الذي يتقاضاه المتقاعد، راجيا ضبط المصطلحات لوجود قوانين اخرى تعنى بالرواتب.

واضاف : ان الاخلال الثاني بمبدأ المشروعية هو الاعتداء على الحقوق المكتسبة، فلا يجوز ان تسحب القرارات السارية بأثر رجعي بأي حال من الاحوال لما يمثله ذلك من اعتداء على حق دستوري اصيل ونظرية الحقوق المكتسبة .

وقال: نحن لا نشك في نوايا مقدمي الاقتراح من النواب وحرصهم على المال العام لكن الامور لا تعالج بالغاء القوانين بهذه الصورة لا سيما ان هذا القانون وليد ظروف مخالفة للتي يعتقدها البعض من اجل ارباح اشخاص معينين، والهدف منه معالجة بعض النواقص في الحالات التي لا ينطبق عليها قانون التأمينات الاجتماعية لان خدمتها واشتراكاتها في الصناديق التقاعدية تمثل مدة بسيطة او لان ورثة المتقاعد ستصلهم معاشات ضئيلة لا تكفي لمواجهة اعباء الحياة.

وأوضح الحمود ان المطلوب الان هو وضع معايير وضوابط على التفويض التشريعي الممنوح لمجلس الوزراء وفق المادة 80 بمنح المعاشات والمكافآت الاستثنائية للمتقاعدين.