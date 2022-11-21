الإثنين 21 نوفمبر 2022 ,27 ربيع الآخرة 1444
رقم العدد:
4329
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عماد جواد بو خمسين
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جريدة النهار
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وطن النهار
وطن النهار
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عربيات ودوليات
الرياضة
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دندرة
الأحبة في قطر.... رفعتوا رؤوسنا وأطلتم أعناقنا بإنجازاتكم باستضافة كأس العالم وبكم نفتخر!
دندرجي
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