قبول طلبات «الالتحاق بعائل» للأطفال.. اعتباراً من اليوم

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أصدر قطاع شؤون الإقامة في وزارة الداخلية تعميما أمس باستئناف استقبال طلبات تأشيرات الالتحاق بعائل للأطفال اعتباراً من اليوم الاثنين. وأورد التعميم 6 ضوابط للطلبات شملت أن يكون راتب المقيم 500 دينار على الأقل، وأن يكون لدى الأب والأم إقامات صالحة، أن يكون عمر الطفل أقل من خمس سنوات، ويستثنى من شرط الراتب المهن المستثناة بقرار من مجلس الوزراء المعمول به، كما يستثنى من شرط الراتب إذا كان عمر الطفل أقل من سنة، بشرط وجود إقامة صالحة للأب والأم، عن طريق مدير الإدارة وشدد التعميم على الادارات عدم تسلم أي معاملة من جنسيات الدول الموقوفة وهي سورية، إيران، باكستان، اليمن، كوريا الشمالية، أفغانستان والعراق.