ولي العهد تسلم دعوة خادم الحرمين لسمو الأمير لحضور قمتين عربية - خليجية - صينية في الرياض

وطن النهار

تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الدعوة الموجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة لحضور القمة الخليجية الصينية والقمة العربية الصينية اللتين ستعقدان في مدينة الرياض خلال ديسمبر لعام 2022. قام بتسليم الرسالة لسموه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.عاد ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن مساء أول من أمس قادما من دولة قطر وذلك بعد حضور سموه لحفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022 الذي أقيم على استاد البيت في مدينة الخور بدولة قطر.

ورافق سموه وفد رسمي يضم كبار المسؤولين بالدولة. وبعث ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برقية إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، هذا نصها: «يطيب لنا وقد سعدنا بحضور افتتاح بطولة كأس العالم (فيفا – قطر 2022) أن نعرب لسموكم الكريم عن عميق الشكر وصادق الامتنان لما حظينا به والوفد المرافق من حفاوة استقبال وكرم ضيافة بين أشقائنا في بلدنا الثاني. وإذ نسجل بالغ فخرنا واعتزازنا بنجاح حفل افتتاح هذا الحدث الرياضي العالمي الذي يقام لأول مرة في منطقتنا الخليجية والعربية وما تضمنه من فعاليات حازت إعجاب كافة الحضور والمتابعين حول العالم وتميزت بالإبداع إعدادا وتنظيما وعرضا بتقنيات حديثة أبهرت الجميع فإننا نشيد بالجهود الواضحة والاستعدادات الكبيرة لاستضافة هذه البطولة ببلدكم الشقيق وإقامة مبارياتها في مرافق رياضية عالمية متكاملة بكل المقاييس والمواصفات آملين أن تحقق أهدافها المنشودة في بث السلام والمحبة بين شعوب العالم.

وندعو الله تعالى أن يمتعكم بموفور الصحة وتمام العافية وأن يوفقكم فيما تنهضون به من مسؤوليات كبيرة لخدمة بلدكم الشقيق راجين لدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم في ظل قيادتكم الحكيمة موصول الرفعة والتقدم والازدهار. وبعث ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برقية إلى سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.. هذا نصها: «يطيب لنا أن نعرب لسموكم عن خالص الشكر والتقدير لما استقبلنا به والوفد المرافق من حفاوة بالغة وكرم ضيافة خلال حضورنا افتتاح بطولة كأس العالم (فيفا – قطر 2022).

وإننا لنهنئ سموكم الكريم وبلدكم الشقيق بنجاح فعاليات حفل افتتاح هذا الحدث الرياضي العالمي الذي يقام لأول مرة في منطقتنا الخليجية والعربية مشيدين بالجهود الواضحة والاستعدادات الكبيرة لاستضافة هذه البطولة ببلدكم الشقيق وإقامة مبارياتها في مرافق رياضية عالمية متكاملة بكل المقاييس والمواصفات آملين أن تحقق أهدافها المنشودة في بث السلام والمحبة بين شعوب العالم داعين الله تعالى أن يمتعكم بموفور الصحة وتمام العافية وأن يديم على دولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم الرفعة والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخي حضرة صاحب السمو تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

من جهة أخرى، استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر وأعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت.

