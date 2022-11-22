«العربي لحقوق الإنسان»: نرفض التدخل في الشؤون الداخلية للكويت

وطن النهار

أكد المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، رفضه القاطع للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وهي أحد المهام التي يقوم بها المرصد، وفي هذا الإطار أعرب المرصد عن رفضه القاطع للتصريحات التي أدلى بها نائب رئيس المفوضية الأوروبية وتناولت تنفيذ أحكام الإعدام في الكويت دون توضيح أنهم مدانون بجرائم قتل عمد مع سبق الإصرار واستنفدوا جميع الإجراءات القضائية وفقا للدستور الوطني والمواثيق الدولية، وذلك وفقا لتصريحات الدكتورة منال منصور أبو الملح عضو مجلس أمناء المرصد.

وأكد المرصد العربي لحقوق الإنسان على استقلالية القضاء في الدول العربية وفي الكويت، مشيرا إلى أن الأجهزة القضائية مستقلة دون أي تدخل تام من داخل الكويت أو من خارجها، مشددا على أن الأحكام القضائية تتم وفق الدستور والقانون.

