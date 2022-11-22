سمو.. أمير المكارم

الأولى

استكمالاً للرغبة السامية والمبادرة الأميرية من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بشأن ملف العفو عن ابنائه المواطنين وإعمالا لأحكام المادة «75» من الدستور، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بالعفو الخاص عن المواطنين المحكومين في الجرائم المنصوص عليها في المواد 4، 15، 25 من القانون رقم «31» لسنة 1970 والجريمة المنصوص عليها في المادة «147» من القانون رقم 16 لسنة 1960 والجريمة المنصوص عليها في الفقرة «أ» من المادة «70» للقانون رقم 37 لسنة 2014 والتي وقعت خلال الفترة من 16/11/2011 وحتى 31/12/2021 ومن المقرر أن تعد كشوف المحكومين الذين ينطبق عليهم العفو من قبل ل جنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وعضوية كل من: النائب العام ووكيل وزارة الداخلية، على أن يفرج عن المحكومين فور اعداد الكشوف.

وقرر المجلس رفع مشروع المرسوم إلى سمو أمير البلاد.

