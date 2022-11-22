شكراً قطر «رفعتوا رؤوسنا»

الأولى

قطر بيت عربي يستوعب كلَّ البشر.. هذه ليست مجرد كلمات أو ألفاظ تستدعيها المشاعر الفياضة نحو الدوحة أميراً وحكومة وشعباً، ولكنها حقيقة واقعة يراها العالم كله بملايين الأعين، وتلمسها الدنيا بأسرها من خلال عمل قطري - عربي خلّاق استطاع أن يمحو من ذاكرة المشرق والمغرب ما علق بها من أباطيل حول الإنسان العربي عامة، وحول المواطن الخليجي على وجه الخصوص.

قطر التي أصبحت قِبلة الشعوب ومحطَّ أنظار البشر، أبهرت العالم بما أعدته لكأس العالم وبما جهَّزته لاستضافة الملايين من شتى الأنحاء فضلاً عن المتنافسين الذين يمثلون قمة كرة القدم معشوقة الجماهير في كلّ مكان، والساحرة التي تستهوي القلوب وتلهب المشاعر والأحاسيس.

قطر تلك الدولة الخليجية العفيّة الشابة المتألقة وعدت فأوفت، وقدّرت وفكرت ونفذت، وصدقت في كلِّ ما قالت، فجاءت استضافتها كأس العالم 2022 التي انطلقت قبل أيام أنموذجاً في حُسن الإعداد والتجهيز، رغم التحديات الجِسام التي واجهتها، ورغم الحملات الظالمة المغرضة التي تعرضت لها من قبل الشانئين والحاقدين والحاسدين الذين يستكثرون أن تنجح أمة العرب، وتثبت قدرتها على الخلق والإبداع والابتكار.

لقد بلغ النجاح القطري في تنظيم كأس العالم لكرة القدم الذي يتواصل حتى اللحظة حداً تساءل معه الكثيرون: هل ما حققته تلك الدولة الخليجية المتألقة المتوثبة إنجاز أم إعجاز؟ وهل ما قدمته لشعوب العالم قاطبة إبداع وإمتاع أم اختراع وابتكار قلَّ نظيره وندر مثيله؟

الحقُ أن ما حققه القطريون هو ذلك كله في آن واحد، فهو إنجاز بكل المقاييس وهو إعجاز وفق جميع المعايير، وهو إبداع جادت به قرائح القطريين والعرب، وإمتاع تقدمه الدوحة للعالم الذي أدرك - كما قلنا آنفا- أن للإنسان العربي وجهاً آخر غير الذي روّج له الكثيرون منذ مئات السنين، وأن لديه عقلاً يفكر ويدبر، ويشخّص وينفذ، ويبني ويطور، ويعمل من أجل خير العالم كله، ومن أجل سلام الدنيا وأمنها وأمانها، لا يفرّق في ذلك بين آدمي وآخر بسبب الجنس أو اللون أو الجغرافيا والتاريخ.

وإذا كانت قطر الدولة والشعب والحاكم المسددُ الموفقُ الرشيد قد غيّروا نظرة العالم إلى أمة العرب، فإنّ العرب أنفسهم استفادوا من التجربة القطرية التي أثبتت نجاحها في كل المجالات وفي مختلف الميادين، وأدركوا أنهم ليسوا - كما يزعم الزاعمون - قوماً كسالى يقتلهم الترف، ويلهيهم البذخ، وتشغلهم عن الأعمال الجادة حياة الراحة والدعة والخمول، بل هم شركاء الدنيا في صنع الحضارة وبناء النهضة، وإرساء النظم، ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون.

وكم كانت الكلمات الموجزة التي ألقاها صاحب السمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة في حفل افتتاح كأس العالم، معبّرة عن حكمة القائد الملهم القوي الأمين، وعن أصالة الشعب العربي لا في قطر وحدها وإنما في كل الأقطار العربية من المحيط إلى الخليج حيث كان مما قاله سموه:

? من قطر، من بلاد العرب، أرحب بالجميع في بطولة كأس العالم 2022.

? ما أجمل أن يضع الناس ما يفرقهم جانباً، لكي يحتفوا بتنوعهم وبما يجمعهم.

? أرجو لجميع الفرق المشاركة أداء كروياً رائعاً وروحاً رياضية عالية، ولكم جميعاً قضاء وقت ملؤه الفرح والتشويق والبهجة، ولتكن أيامنا ملهمة بالخير والأمل.

إنها - بحق- كلمات قائد مُلْهَم، ومشاعر إنسان نبيل، ورغبات أمير شاب فتى يمشي على الطريق مرفوع الهامة، واثق الخطى، محدد الأهداف، واضعاً نصب عينيه قيم العروبة ومبادئ الدين التي تشرّبها من منابعها النقية الصافية، فجاءت تلك الكلمات بالغة الأثر قوية البيان، عظيمة التقدير.

إنّ الإبهار والإعجاز والإنجاز الذي أبهر العالم يوم افتتاح المونديال في قطر جاء نتيجة عزم وتصميم وإصرار على تحقيق النجاح ومواجهة العقبات وتحدي العراقيل بأساليب علمية مدروسة، وبطاقات خليجية عربية أظهرت للعالم وكشفت له الوجه الحقيقي لمقاتلي الصحراء الذين أحالوا القفار مروجاً خضراً، فجَّروا خلالها أنهار الحداثة والتحضر من دون أن يتخلوا قيد أنملة عن أصالة الآباء والأجداد، وقيم الدين الحنيف.

لقد أضحت قطر - بشهادة القاصي والداني - مضرب المثل في قدرة الإنسان على الانتقال من أسفل القاع إلى ذروة القمة إذا صدقت نواياه، وقويت عزيمته، وتواصلت جهوده، ولم تلن شكيمته أو تخبو رغبته بسبب سدود يضعها البعض في طريقه، وحواجز ينصبها آخرون أمام عينيه حتى يضلَ الطريق، ويوقف المسير.

ففي بضع سنين - كانت قطر خلالها ورشة عمل - تغيّرت الدنيا، وتبدلت الأوضاع، حيث شيدت الملاعب والفنادق والحدائق والمتنزهات، وانشغلت القيادة ودأب الشعب لاستضافة أكبر حدث عالمي، فكانت الثمرة نجاحاً هائلاً، وسبقاً للدوحة وللخليج ولكل أبناء العروبة في المحيط والخليج.

إنّ كل ذلك قد حدث وتحقق رغم ما تعرضت له قطر الشقيقة من حملات تشويه متعمدة، تجاوزها القطريون وردوا على مروجيها وناشريها رداً عملياً، وإليها أشار صاحب السمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني عندما قال في خطاب افتتاح دورة مجلس الشورى: منذ أن نلنا شرف استضافة كأس العالم، تعرضت قطر إلى حملة غير مسبوقة لم يتعرض لمثلها أي بلد مضيف، وقد تعاملنا مع الأمر بدايةً بحسن نيّة، بل واعتبرنا أن بعض النقد إيجابي ومفيد، يساعدنا على تطوير جوانب لدينا تحتاج إلى تطوير

وبالفعل حوَّلت قطر كل حجر ألقي عليها وكلّ صخرة وجهت إليها، وكلّ طعنة سددت لها إلى لبنات في صرح البناء، وأدوات للتحديث والتطوير في شتى النواحي والأرجاء.

ولأنه لا يصح إلا الصحيح فقد سبق انطلاق البطولة بأربع وعشرين ساعة تصريح منصف أدلى به رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إنفانتينو، ورفض خلاله الهجمات التي تتعرض لها قطر وقال بالحرف الواحد:

إنه مثلما أصبحت سويسرا مثالاً يحتذى، بفضل التسامح والعمل الجماعي، فقد تطورت قطر كثيراً في هذا المجال، بل وقالها واضحة وصريحة إن ظروف العمل في دولة قطر أفضل من ظروف المهاجرين في أوروبا.

وبعد انطلاق البطولة أبصر المليارات حول العالم ماذا صنعت قطر، وماذا قدمت قطر، وماذا ستصنع وتقدم خلال مونديال 2022.

وتأسيساً على كلّ ما تقدم، واستناداً إلى الثقة العالمية التي حظيت بها الدوحة، والمكانة الدولية الرفيعة التي وصلت إليها وحازت عليها، نقول بمنتهى الصدق والوضوح إنّ قطر الشقيقة أعادت للشخصية العربية، كبرياءها وعنوانها، وفتحت عليها نافذة واسعة تدخل إليها عبق التاريخ وألق الحاضر، إيذاناً بالعودة الكاملة إلى ما كانت عليه قبل قرون من أصالة ومعاصرة وتفوق وارتقاء.

ولعل المثير واللافت للنظر حقاً في التجربة القطرية الفريدة أنها وهي تحقق النجاح تلو النجاح، لم تتخل لحظة عن الأصول والثوابت، ولم تخلع لوهلة واحدة ثوب العروبة والإسلام، فمع الانفتاح الكامل على العالم شرقه وغربه، شماله وجنوبه، ومع التنوع البشري الهائل الذي تستضيفه على أرضها، فإنها على الثوابت محافظة، وعلى المبادئ قابضة وهو ما زادها احتراماً وتقديراً في كل العيون، ولدى جميع المذاهب والعقائد والأصول.

وفي ختام تلك السطور القليلة عن التجربة القطرية الرائدة لا بد أن نقول: شكراً لقطر وشكراً لقيادة قطر، وشكراً لأبناء قطر، رفعتم الرؤوس قبل الكؤوس، وأعدتم للإنسان العربي وللمنطقة العربية بهاءً كان مفقوداً، ومهدتم أمامه طريقاً كان مسدوداً، طريق العودة إلى التاريخ المجيد والماضي التليد.

شكراً لقطر نبض العروبة وقلب البشر.

