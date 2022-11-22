مجلس الوزراء: نفخر باحتضان قطر للمونديال

الأولى

أعرب مجلس الوزراء عن خالص التهاني والتبريكات إلى دولة قطر بمناسبة حفل افتتاح بطولة كأس العالم «فيفا 2022» الذي اقيم في دولة قطر اول من أمس والذي تم من خلاله تجسيدها بكل كفاءة واقتدار لاستضافتها هذه الفعالية الرياضية الاستثنائية رسالة المحبة والسلام لشعوب العالم قاطبة، مشيدا في الوقت ذاته بما سخرته من استعدادات هائلة وبما قامت به الاجهزة المعنية في دولة قطر من جهود مكثفة لانجاح هذه البطولة الرياضية، واظهارها للعالم مدى قدرتها على رفع التحدي وتذليل الصعاب.

وأعرب المجلس بهذا الصدد عن الاعتزاز والفخر بقيام دولة قطر باحتضان هذا الحدث الرياضي الدولي المهم كأول دولة عربية والذي هو محط أنظار وإعجاب العالم أجمع.

من جانب آخر، بدأت انكلترا المونديال بأفضل طريقة ممكنة بتغلبها على إيران 6-2 في اللقاء الذي جمعهما أمس على ستاد خليفة الدولي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

وأنهى المنتخب الإنكليزي الشوط الأول بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها كل من: جود بلينغهام (35)، وبوكايو ساكا (44)، ورحيم سترلينغ (45+1). وفي الشوط الثاني أضاف ساكا الهدف الرابع (62) والبديلان ماركوس راشفورد (71) وجاك غريليش (90) الهدفين الخامس والسادس، في حين سجل هدفي إيران مهدي طارمي في الدقيقتين 65 و90+13.

وفي المجموعة الثالثة يبدأ المنتخب السعودي مشواره بمواجهة الأرجنتين ونجمها ميسي ضمن الجولة الأولى التي تشهد اليوم أيضاً مباراة المكسيك مع بولندا. وفي المجموعة الرابعة يلعب المنتخب التونسي مع نظيره الدنماركي، في حين يستهل المنتخب الفرنسي حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة أستراليا.