وزيرة الأشغال.. على المنصة

الأولى

أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أمس تسلمه استجوابا من النائب حمدان العازمي موجها الى وزيرة الأشغال وزيرة الكهرباء والماء د. أماني بو قماز.

وقال في تصريح صحافي إنه وفقاً للإجراءات اللائحية فقد أرسلت نسخة من صحيفة الاستجواب المكون من محور واحد الى كل من سمو رئيس مجلس الوزراء والى الوزيرة المعنية، مشيراً الى انه سيتم إدراج الاستجواب في أول جلسة عادية مقبلة.

وتركزت عناوين الاستجواب على تعارض المصالح والاضرار بالمال العام وتضليل نواب الأمة والإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين.

وقال العازمي: ان من حق الوزير تأجيل الاستجواب في الجلسة المقبلة لكن أمامها الفرصة لصعود المنصة وتفنيد الاستجواب خاصة انه من محور واحد، وزاد «قد نكون على خطأ» ولا يحتاج الأمر الى التأجيل.

وفي شأن مختلف، اعرب النائب عبدالله المضف عن شكره للجنة التشريعية على إقرار مقترحين تقدم بهما مع عدد من النواب في شأن القوائم النسبية والمفوضية العليا لإدارة الانتخابات، مضيفا «كلي ثقة في أن يكون المقترحان محل اهتمام لجنة الداخلية والدفاع المختصة وعلى رأس اولوياتهم».

وقال المضف: إن الصوت الواحد في الانتخابات «مدمّر» ولدينا الحل عبر القوائم النسبية والمفوضية العليا لادارة الانتخابات لضمان نزاهة الانتخابات ووصول الأكفاء من المرشحين.

من جانب آخر، قدم النائب د. عبدالكريم الكندري اقتراحا بقانون لتمكين أنظمة الطاقات المتجددة وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بحيث يجوز لأي فرد أو جهة إنتاج الكهرباء من أنظمة الطاقات النظيفة لتوفير احتياجاته من الكهرباء أو بيعها للدولة ما يسهم بخفض انتاج الطاقة الحكومية وايجاد دخل للأفراد.