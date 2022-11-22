«الهيكلي الرابع» إلى مجلس الوزراء الشهر المقبل

الأولى

أعلن المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي امس الاثنين ان البلدية ستنتهي قريبا من مراجعة المخطط الهيكلي الرابع للدولة ثم تقوم برفعه إلى مجلس الوزراء خلال شهر ديسمبر المقبل.

وقال في تصريح للصحافيين على هامش جلسة المجلس البلدي إن البلدية طلبت من ديوان الخدمة المدنية كادرا خاصا للعمالة الوطنية في قطاع المساحة والتنظيم وطلبت بعض الحوافز المالية لهم، مؤكدا الالتزام بقرار تكويت القطاع حيث تم الاستغناء عن جميع المستشارين الاجانب.

من جهة ثانية كشف المنفوحي عن إدخال القطاع الخاص في تقديم الخدمات المتعلقة بحجز المركبات والسيارات في مواقع حجز البلدية سواء دفع رسوم الحجز أو سداد المخالفات.

وأوضح أن البلدية الآن في مرحلة طرح المزايدة والترسية لهذه الخدمة التي «ستدر أموالا للدولة».

وذكر أن «البلدية كانت تخسر العديد من القضايا بسبب حجز السيارات لذلك تم الاستعانة بالقطاع الخاص لتقديم الخدمة من خلال دفع الغرامات وتوصيل المركبة إلى منزل المخالف».