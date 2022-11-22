إلى أولي الأمر.. مع التقدير!

الاخيرة

الأمر جلل وأنتم نواخذة مركب الوطن وقباطنته والمسؤولون عنه أمام الله والتاريخ والناس، أما بعض الآخرين مهما كانت مسمياتهم «وصياحهم ودعاويهم» فيدعون أمرا وحقا لا يملكونه وهو أن بيدهم -هم لا غيرهم - مستقبلنا ومستقبل وطننا.

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مركب وطننا الذي تعرض للعلم للأذى والكوارث مرات عديدة في السابق - دون مراكب الجيران - ونجا منها إما بكلفة مالية ضخمة كحال كارثة المناخ وإما بكلفة كبرى بالأرواح والدماء والثروات كحال غزو عام 90، ولم نعد نحتمل صدمات أو كوارث أخرى، ستكون هذه المرة أكبر كثيراً من جميع فواجعنا السابقة مجتمعة كون الكارثة القادمة إذا لم نحتط لها ونغير توجه المركب فستأخذنا إلى قاع لا قرار له ولا عودة منه....

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إن كل إنجاز مذهل وموجب حدث بالسابق بالكويت أو لاحقا بالخليج كان نتيجة توجه وحكمة وعزم القيادات السياسية بالبلدان المعنية وليس المجالس التشريعية وأصحاب التوجهات الحزبية، لذا فالمطلوب أن تغل أيدي المتطرفين والداعشيين والقندهاريين لدينا، وأن ننظر لما جرى للبلدان التي تولوا القرار فيها فدمروها بالحروب الداخلية والخارجية وانتهت أمورها بالفقر والجهل الشديد وهجرات أهلها منها فهل هذا ما نريده كمستقبل لنا؟!

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آخر محطة:

العالم من حولنا يتغير والنفط الذي شكل ويشكل المصدر الوحيد للثروة لنا - من دون دول الخليج والعالم الأخرى - قُضي أمره وبدأ العد التنازلي له، ولا أحد لدينا يفكر بالبدائل عدا شعارات فارغة ككويت المركز المالي وواقع معيش يقول تماما بعكس ذلك ويخبرني صديق اقتصادي أوروبي التقيته بمصر مؤخرا قادما من الكويت، أن إجراءات الدخول والفيزا يزداد التشدد بها، وأنه سكن أحد أشهر فنادق الكويت وكان «الضيف الوحيد» بالفندق، ويضيف أنه اعتاد على احضار الشوكولاته من بلده الأوروبي الذي تشتهر به كهدايا للأصدقاء، إلا أن الجمارك مشاركة بموجة التشدد والتطفيش القائمة بالكويت حيث أصبحوا يصرون على إيقافه وفتح شنطه وإخراج العلب وفتحها كذلك مما يجعلها غير ملائمة لتقديمها كهدايا للأصدقاء، ويعجب بحق مما يجري بالكويت وإلى أين يتجه مركبها... الذي نعتقد أنه متجه للغرق إن لم تتم ملاحقته بقرارات كبرى من كبار المسؤولين... قبل فوات الأوان!

