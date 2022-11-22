loader

الاخيرة

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

السهام الحمراء


قدم فريق طائرات «السهام الحمراء» التابع للقوة الجوية الملكية البريطانية عرضاً جوياً في سماء الكويت امس الاثنين على شارع الخليج العربي.
وأعربت وكيل وزارة الدفاع المساعد للتجهيز الخارجي الشيخة د. شمايل أحمد خالد الصباح عن السعادة بمشاركة فريق طائرات «السهام الحمراء» التابع للقوة الجوية الملكية البريطانية في تقديم العرض الجوي.
من جانبها قالت سفيرة المملكة المتحدة لدى البلاد بليندا لويس ان فريق طائرات «السهام الحمراء» سيلتقي بطلبة المدارس لتحفيزهم بشأن الدراسة الاكاديمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة