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قدم فريق طائرات «السهام الحمراء» التابع للقوة الجوية الملكية البريطانية عرضاً جوياً في سماء الكويت امس الاثنين على شارع الخليج العربي.

وأعربت وكيل وزارة الدفاع المساعد للتجهيز الخارجي الشيخة د. شمايل أحمد خالد الصباح عن السعادة بمشاركة فريق طائرات «السهام الحمراء» التابع للقوة الجوية الملكية البريطانية في تقديم العرض الجوي.

من جانبها قالت سفيرة المملكة المتحدة لدى البلاد بليندا لويس ان فريق طائرات «السهام الحمراء» سيلتقي بطلبة المدارس لتحفيزهم بشأن الدراسة الاكاديمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

