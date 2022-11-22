هلا وارحبوا 2022

آراء

شاهَد العالم بأسره الافتتاح العالمي لمونديال العرب لأول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط، في التحفة المعمارية «استاد البيت» في دوحة الأمن والسلام، بحضور جماهيري ملفت للغاية، يتقدمه عدد من زعماء العالم ورئيس اتحاد كرة القدم «فيفا».

لم يكُن الافتتاح عادياً، بل كان مميزاً بمزجه لحضارات وثقافات الشرق والغرب، في إطار يحدوه الأمل والتفاؤل، سعياً إلى تقارب ودمج المجتمعات، ونبذ الكراهية، ومدّ جسور التآخي والتآزر لطي المسافات بين الشرق والغرب، في لحظات تاريخية لن تتكرر، ملؤها التّقبل والاحترام والتعايش والسلام.

امتاز المونديال بكرم ضيافة المضيف لضيوفه حتى أصبحت «هلا وارحبوا» أيقونة الحب لأهل قطر يتغنون بها طرباً وعشقاً، ويقارعون قلوب ضيوفهم حباً وشوقاً، حيث سيتابع العالم بأسره هذا المهرجان الكروي الكبير، في هذا الفضاء المفتوح للتواصل الإنساني والحضاري، الذي تبدو عليه الصبغة العربية واضحة من تصميم استاد «البيت» المستوحى من الخيمة التي كان يسكنها أهل البادية والتي ترتبط بالأصالة وكرم الضيافة، كما تبدو عليه الصبغة الإسلامية أكثر وضوحاً بالمحافظة على الهوية الإسلامية بدءاً من تلاوة آيات من الذكر الحكيم تدعو إلى ترابط وتقارب الشعوب، ومروراً بوجود الداعية الهندي ذاكر نايك للدعوة إلى الله من ملاعب الكرة، وانتهاءً بمنع رفع شعارات المثليين أو تناول الكحول في الملاعب.

فقبل أكثر من عشر سنوات كان تنظيم المونديال في قطر حلماً، ولكنه اليوم أصبح حقيقة واقعة لأول مرة في دولة من الشرق الأوسط، وعلى الرغم من هجوم الغرب غير المبرر وحملات التشكيك بمقدرة الدوحة على التنظيم، الأمر الذي اعتبرته الدوحة تحدّياً، مما جعل القائمين على التنظيم يواصلون الليل بالنهار ليرتقوا فوق مستوى التحديات، فبدأ العمل على خطّين متوازيين؛ الأول حيث أولت قطر فيه ثلاث ملفات رئيسة في طريقها نحو التجهيز للمونديال، وهي الملاعب والتراثة والاستدامة، لتنظيم بطولة استثنائية على مستوى العالم، أما الأمر الثاني فيتعلق بإنجاز مشاريع رؤية قطر 2030 وخطط تطوير البلد والبنى التحتية بشكل عام في وقت قياسي، والتي تهدف إلى إطلاقها إلى الأمام من خلال الموازنة بين الإنجازات التي تحقق النمو الاقتصادي وبين مواردها البشرية والطبيعية والإنسانية. تشكّل هذه الرؤية منارة توجّه تطور البلاد الاقتصادي والاجتماعي والبشري والبيئي إلى الأفضل في العقود المقبلة.

أخيراً وليس آخراً؛ الدول لا تقاس بمساحتها، بل بعطائها وقدرتها على الإنجاز. ‏فهنيئاً للشقيقة قطر قيادةً وحكومةً وشعباً على هذا الإنجاز والنجاح منقطع النظير في شتى المجالات، وما أجمل أن نستمتع بمشاهدة بطولة كروية عالمية، ونجتمع على الخير، ونضع ما يفرّقنا جانباً، ونستلهم العبر والدروس من التجربة القطرية.

والله ولي التوفيق

