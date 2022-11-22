التجـدي ولا العمـى كلـه

آراء

اليوم عنوان مقالنا عبارة كويتية بحتة وقديمة ويقولها من يصاب بضعف شديد بالنظر ويكاد ان يرى وعندما يسأل عن حاله يقول (الحمد لله التجدي ولا العمى كله)، وهذه الكلمات الكويتية القديمة تبين مدى بساطة اهل الكويت وانهم يحمدون الله على كل شيء وهذا دليل على ايمان اهلنا بالماضي بقضاء الله وقدره ولا يحمد على مكروه سواه سبحانه وتعالى، واليوم نسقط هذه المقولة الكويتية القديمة على وضعنا الحالي في زمن نرى ونسمع عن الحكومة الرشيدة رقم الـ41 وقد ازاحت عنها الغبار وقالت نحن جئنا للاصلاح وتصليح الحال الذي كنا ولا نزال نعيش فيه وهو التردي العام بكل قطاعات الحياة منذ ما يزيد على 15 عاما قد مضت حتى وصلت بنا الحال ان الفساد بات امرا واقعا ولا مفر من محاربته حتى نحمي كويت الحاضر وبداية الطريق لكويت المستقبل.

واليوم مقولة التجدي ولا العمى كله نقولها للبعض من النواب الكرام في مجلس 9/2022م الذي بدأت اصواتهم بالارتفاع والصراخ على الحكومة الجديدة بعد ما يزيد كم يوم فقط على بداية اعمال المجلس الموقر في 18/9/2022م يا تخلون الوزراء يستقبلوننا او نصعد ونرفع التون وهنا يطلبون الاستقبال من الوزراء الافاضل بعدما جاءهم الامر من سمو رئيس الحكومة الموقرة بعدم استقبالهم كنواب وسكرتريتهم وعدم تمرير المعاملات لهم كما كان الحال بالماضي، ويا نوابنا الكرام عملكم الرئيسي ليس اللف والدوران في دهاليز الوزارات و«الزبنه» بالمكاتب لان صلب عملكم الرقابة والتشريع وان بداية الاصلاح اغلاق الباب على المعاملات التي تحمل رائحة الاستثناء و«التنقز» فوق اصحاب الحق وسلب حقوقهم، ولان اليوم قد تبدلت الحال وبات باب الوزراء والمسؤولين مفتوحا لي كمواطن كويتي بسيط عن طريق طلب موعد مع اي وزير ومسؤول عن طريق (سهل) او الاتصال بهم وترتيب موعد مستقبلي، وهذا ما جعل المواطن يشعر ان هناك من يسمعه ومن يسهم في حل معضلته بدل نائب مراسل يسعى لك بمقابل والمقابل هو صوتك الذي يركز جلوسه على الكرسي الاخضر السحري، والسؤال للنواب الكرام ان كان هدفك وغايتك تمرير المعاملات فقط لذوي القربى والحظوة من حولك كيف ستكون مراقبا للاداء الحكومي؟ لان المثل يقول (اذا أكلت الحلج استحت العين) أوصلت ولا بعد؟ واليوم ونحن ببداية محاربة ومكافحة الفساد لا تكون عزيزي النائب معارضا ومحاربا لاصلاح الخلل الذي كنا ولا نزال نعيش فيه من فساد لان صياح البعض منكم على عدم فتح مكاتب الوزراء لكم خطأ كبير يكرس الفساد المنشود استئصاله حتى تعود الكويت كما كانت بالعقود الماضية من القرن الماضي ويكون كل مواطن قادرا على اخذ حقه من دون اللجوء لقريب او صديق محصن، ويظل الفساد الكبير يخيم على كل مفاصل البلاد، نقول للنواب الكرام ان حال الحكومة الرشيدة الـ41 مثل حال ذاك الذي لا يبصر إلا قليلا جدا وعند سؤاله يقول (الحمد لله التجدي ولا العمى كله) وان كان بداية الصلاح ومحاربة الفساد بالتجدي افضل من نكون عميان بسبب سواد الفساد.

وبالختام اتمنى من النواب الكرام الذين يعتمدون على الصوت العالي والصراخ ان يسخروا امكانياتهم الصوتية واصواتهم الجهورية من اجل العمل والمراقبة والتشريع من اجل كويت الحاضر والمستقبل واتركوا عنكم اللفة والدوران في الوزارات والبحث عن واسطة لفلان وعلان وتركوا سيف الاصلاح يكون على الكل وصاحب الحق يأخذ حقه من دون مساعداتكم المشروطة بالصوت المستقبلي، وبدل زعلكم على اغلاق ابواب مكاتب الوزراء والمسؤولين ازعلوا على حال التركيبة السكانية التي أهلكت الوطن واهله وانتم في سبات الركض والجري وراء المعاملات وتمريرها عشان فلان وعلنتان، واقول شكرا لك يا سمو رئيس الحكومة على بداية الاصلاح بفتح الابواب للمواطنين والحد من تمرير الغلط للبعض تحت شعار توافق نيابي حكومي ونحن كمواطنين نتمنى من سموك ألا تبحث عن التوافق المذكور بل تعمل لتوافقك مع الشعب، والحين ما ظل عندي كمواطن بسيط من اهل الغالبية الصامتة إلا الدعاء لرب البيت العتيق أن يحفظ الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبها من كل شر ويبعد عنهم حقد الحاقدين والتجدي ولا العمى كله، ولا يصح إلا الصحيح.

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? كل التهاني والتبريكات لأهلنا بقطر الشقيقة على كأس العالم 2022 بيض الله وجيهكم كفيتوا ووفيتوا.

