«خطورة طلب تعديل المادة 79 من الدستور»

آراء

ورد إلى مسامعنا أخيراً بأنه تم توقيع طلب تعديل المادة 79 من الدستور من 27 نائباً وسيقدم قريباً إلى مجلس الأمة تمهيدا للبت فيه. هذا الطلب سبق تقديمه في أكثر من فصل تشريعي سابق وأصبح كالإسطوانة المشروخة. ففي عام 2012 على سبيل المثال تقدم مجموعة من النواب باقتراح بقانون لتعديل المادة 79 من الدستور، التي تنص على أنه «لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير» لتضاف في آخرها عبارة «وكان موافقاً للشريعة الإسلامية»، غير أن هذا الاقتراح قوبل بمذكرة وافية وجهها لهم سمو أمير البلاد المغفور له الشيخ صباح الأحمد أكد فيها حينئذ أن الأخذ بهذا المقترح من شأنه إثارة الخلافات السياسية وإثارة الفتن الطائفية المذهبية، ما يهدد الوحدة الوطنية. وقال سموه: إنه إذا أخذ بهذا المقترح فسيطبق أصحاب كل مذهب أصول مذهبهم التي تختلف عن غيرها، ما من شأنه أن يثير الشقاق والاختلاف.. وأوضح أن مواد الدستور ليست بعيدة عن أحكام الشريعة الإسلامية، مستشهداً في ذلك بالمادة الثانية التي تنص على أن «دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع».. ولفت إلى أن هذا الاقتراح غير مناسب سياسياً، حيث إن تعديل المادة (79) على هذا النحو سيؤدي إلى تعارض صارخ مع المادة الثانية التي لا تستبعد مصادر أخرى للتشريع، إلى جانب الشريعة الإسلامية، بينما يتيح التعديل جعل الشريعة هي المصدر الوحيد، وبذلك يقع التناقض، مضيفاً أن الشريعة الإسلامية بحر واسع، تتعدد فيه الاتجاهات، وتتباعد فيه الآراء، وتختلف فيه المرجعيات الفقهية، مما لا يمكن فيه مع كل ذلك – عملياً – اعتبار التشريع متفقاً أو متعارضاً مع أي من تلك الاتجاهات الفقهية (ما عدا الأحكام القطعية التي لا خلاف عليها، وهذا الأمر الأخير هو ما يحققه نص المادة الثانية من الدستور).. وفي هذا السياق يرى أستاذنا الدكتور أحمد شرف الدين أستاذ ورئيس قسم القانون المدني في كلية الحقوق -جامعة عين شمس « بأن أي نظام قانوني يريد إحياء الشريعة أو الفقه في نطاق المعاملات لن يحقق هدفه.. إلا إذا حدد بدقة المعنى الذي يريده من الإحالة إليهما في وقت شاع فيه استعمال مصطلحي الشريعة والفقه كمترادفين. فإذا أريد جعل الأحكام الشرعية بمثابة القانون الملزم الذي يستمد قوته من مجرد صدورها عن الله تعالى ، فإن تحديد النطاق الذي يسمح فيه النظام القانوني بذلك يقتضي أن تقتصر الإحالة على الأحكام الكلية أو حتى الجزئية التي اتفق عليها (من قبل جميع المذاهب)، فمثل هذا التحديد يجعل موقف النظام الوضعي واضحا لأن هذه الأحكام لا خلاف على ثبوتها ، وبذلك تتوحد القاعدة التي تحكم المنازعات المتماثلة . فمن منا لا يريد تطبيق الشريعة الإسلامية ولكن كيف؟ وعلى أي مذهب؟ ووفقا لأي تفسير ومفهوم؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد.

