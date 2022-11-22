سمو الرئيس.. وقبل التجديد

آراء

صدر قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2018 يوم الأحد الموافق 20 يناير 2019 بشأن تحديد الجهة المختصة بإجراء اختبار المرشح لشغل وظيفة قيادية، والقواعد والشروط والاجراءات والأسس العامة الاختبار وطريقة أدائه، وقد تضمن في المادة (2) منه على: أن تراعى في الاختبار المجموعات الرئيسية لقياس المهارات القيادية – الخمس – وهي: (أولاً) مجموعة المهارات الإدارية وتشتمل على: (أ) مهارات تنظيمية. (ب) مهارات القيادة. (ج) مهارات إدارة الصراع. (ثانياً) مجموعة المهارات والصفات الشخصية وتشتمل على: (أ) مهارات اجتماعية. (ب) مهارات ابتكارية وإبداعية. (ج) مهارات ذهنية. (ثالثاً) مجموعة المهارات المالية وتشتمل على: المعرفة بالقواعد والأحكام التي تضمنتها تعاميم وزارة المالية الخاصة بإعداد وتنفيذ الميزانية والمحاسبة العامة والمعمول بها في العام المالي وقت الاختبار. (رابعاً) مجموعة المهارات التخطيطية وتشتمل على: (أ) مهارات التخطيط الاستراتيجي. (ب) مهارت التفكير المنطقي وحل المشكلات. (ج) مهارات صنع واتخاذ القرار. (خامساً) مجموعة مهارات إتقان اللغة الإنجليزية وتشتمل على: (أ) الإلمام بالمفردات اللغوية. (ب) الإلمام بالقواعد اللغوية. (ج) القدرة على القراءة والفهم. وتعد اللجنة نموذجاً استرشادياً يبين طريقة الاختبار وأسلوبه ويسلم المرشح للتعيين نسخة منه.

وعلى ضوء القرار آنف الذكر، واتساقاً مع التوجهات الحكومية الرامية الى تحقيق أعلى درجات الدقة في حسن اختيار الكفاءات الوطنية، وصولاً الى التسكين العلمي السليم في الوظائف القيادية بمختلف أجهزة الدولة، لمواكبة التطلعات الحكومية في تنفيذ مجمل الخطط الإنمائية للدولة وتحقيق رؤية الكويت 2035، فإننا نرى أن من المنطق - شكلاً وموضوعاً - وحماية للحكومة من أي حرج قد ينتج عن الضغوطات السياسية في هذا الشأن، فقد وجب على الحكومة تطبيق القرار المشار إليه سلفاً قبل فكرة التجديد لأي قيادي في الدولة، فليس كل من يحمل المؤهلات العلمية العالية ولا المتدرج وظيفياً يستطيع – فعلياً – اجتياز ما جاء به القرار رقم (8) لسنة 2018، وبذلك لن يتقدم للاختبار إلا من كان مؤهلاً للوظيفة القيادية، كذلك لن يجتاز الاختبار إلا من كان يملك الجدارة والثقة الحقيقية في القيادة، فمع العهد الجديد لا مجال للمجاملات السياسية.

وختاماً.. نؤكد مرة أخرى على ضرورة أخذ الحكومة بالمشاركة الفعالة لجهاز متابعة الأداء الحكومي، ممثلاً بمعالي الشيخ أحمد مشعل الأحمد الصباح، والذي نجح بشكل كبير في سلسلة المتابعات المستمرة للأداء الحكومي، وذلك لاختيار الكفاءات الوطنية المؤهلة للوظائف القيادية.

