«كلام دش بلا أمل ولا حلول»

آراء

اتصل بي أحد الأصدقاء قائلا: ما هذا الذي تكتبه يا دكتور، كتبت كثيرا في حياتك ولم تلق تجاوباً ولا تريد أن تعترف أن الصهيونية قد دثرت ودفنت القومية العربية وزرعت بدلها الإقليمية التي أنبتت انا جزائري، مغربي، لبناني، عراقي حتى خليجي قلما تسمعها وغابت أنا عربي حتى أن الجيل الحاضر لا يعرف لها معنى وبذرت نقط خلاف لدول الجامعة على حدود صنعها لهم غيرهم ولم يصنعوها بأنفسهم ليتقاتلوا عليها، أضف إلى الشك الذي يحيط بكل زائر عربي لأي بلد عربي بل تمكنت الصهيونية أن تجعل هذا الشك يمتد إلى معظم دول العالم ويوصم العربي أنه إرهابي ولم تكتف هذه الصهيونية بالاقليمية بل اخرجت من جرابها الطائفية فأصبح المرء يسمع السني والشيعي والكردي... إلخ. أضف إلى الخريف العربي وما تركه خلفه من دمار وخراب وتهجير، أليس هو صناعة صهيونية! ليزيد هذه الامة تفتيتا وتشريدا وكل ذلك لتثبيت الكيان الصهيوني في فلسطين انطلاقا منه بعد ذلك لابتلاع دول عربية أخرى لخلق ما يسمى «إسرائيل الكبرى» إن أمثالك يا دكتور الذين تذوقوا القومية العربية قد ذهبوا ولم يبق لك إلا القليل وتلحق بهم وهناك ربما تكونون اقرب الى الله فادعوه أن يوحد الأمة ويعيد عزتها وقوتها، فبعد هذا أليس كتاباتك كلها دش بدش ولم نر فيها حلولا لنصنع املا! قلت يا صديقي لا تقاطعني فلي نظريتيان للتخلص من الكيان الصهيوني وأولاهما بتحقيق الوحدة أو الاتحاد العربي وهذا لن يحدث الا بين الشعوب فالحكومات تخضع بسبب فرقتها إلى ضغوط جبارة فالله في عونها ولاتحاد هذه الشعوب يجب خلق وسيلة سهلة ليس فيها عنف ويتقبلها الجميع فرأيت أن كرة القدم هي أصلح وأسهل وسيلة لما لها شعبية كبيرة فلا تستهينوا بالكرة فإنها كانت الوسيلة لأول محادثات بين الصين وأميركا كما أذكر؛

النظرية الثانية تقوم على المواجهة ليس بالجيوش لأن هذا الكيان اقوى من كل الجيوش العربية بل أقصد بالمقاومة بجميع أشكالها وعلى رأسها المقاومة المسلحة وترتكز هذه النظرية بأن الأمن الداخلي لهذا الكيان هو مركز بقائه حيا فإذا خلخل الأمن الداخلي فتكوينه سينفرط وسيرحل أبناؤه الذين غرر بهم بأن فلسطين أرض بلا شعب وعندها سترى هذه الدول التي تساعدهم الآن ستغلق الحدود أمامهم لأنهم يكرهونهم

تبدأ المقاومة بنبذ المفاوضات أولاً وثانياً بوحدة الصف وقيادة واحدة تضرب بالليل وتشجب بالنهار للرأي العالمي وأنا واثق أن هناك الكثير من الأحرار سيمدون المقاومة بالمال والسلاح وثالثا وقف التنسيق الأمني بذلك اعتقد ان المقاومة قادرة على حماية العالم العربي وتحرير أرضها وسيزيد الصهاينة رعبا ويسرعون في الرحيل إن أعلنت الجامعة رفع يدها عن الأمن لهذا الكيان وأيضا ياليت الجامعة تأخذ عبرة ومثلا من الحرب الروسية - الأوكرانية بأن أوكرانيا تكاد تهزم روسيا بالسلاح والمال الغربي فقط وهذا ما تحتاجه المقاومة

إن تلاشى هذا الكيان فسترى أن كل مشكلات الأمة العربية ستنتهي والوحدة أو الاتحاد أقرب إليها من حبل الوريد والله المستعان.

ملاحظة: الرجاء عدم إيقاظي من هذا الحلم الجميل.

