برنامج عمل الحكومة وسوق العمل

آراء

نص الدستور الكويتي في المادة رقم 98 على أن تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج، و بما أن الحكومة الحالية لم تتقدم حتى اللحظة ببرنامج عملها بشكل رسمي، أرى أن لا يخلو برنامج عملها من وضع أسس لتعديل وضعية سوق العمل الحالي.

حيث أظهر تقرير معد ونشر من قبل إحدى الصحف المحلية، أن نسبة المواطنيين في سوق العمل قد بلغت 20 ‎%‎ تقريباً من إجمالي سوق العمل، والتقرير أظهر أيضاً بأن نسبة العمالة العربيه قد بلغت 15‎‎% تقريباً، أما نسبة عدد العمالة الغير عربية قد بلغت 65‎‎% تقريباً، وهذه الإحصائيات لها دلائل عدة يجب بحثها وتدارك مخاطرها.

إن من المخاطر الجمة التي تنتج عن عدم التكافئ بالتركيبة الخاصة بسوق العمل، اندثار الهوية الوطنية وتأثر المجتمع بشكل سلبي، و اعتماد الدولة على العناصر غير الوطنية، وفي حالة الطوارئ فإن الدولة لن تستطيع تلبية حاجات سوق العمل.

لذا يجب اتخاذ اصلاحات اقتصادية تتعلق بسوق العمل، منها تحديد أسقف معينة لأعمار العمالة الوافدة، مع تحديد عدد سنوات العمل لكل عامل بالكويت، وتحديد الشهادة العلمية لكل تخصص، مع مراعاة نوعية وطبيعة كل عمل، الإضافة إلى ضرورة تدريب العمالة الوطنية على أعمال كل مهنة.

كما يجب توجيه سوق العمل الخاص بالمواطنين من حيث تحديد التخصصات التي يجب على خريج المرحلة الثانوية دراستها وإغلاق التخصصات التي بها اكتفاء أو لا يمكن احتياجها بالفترة القادمة ضمن عمل برنامج الحكومة، حتى يأتي هذا البرنامج بنتائجه المأمولة منه، وختاماً إن ماسبق لا يعد إنه موجه ضد أحد إنها وجه نظر لأجل بناء مستقبل آمن للمواطن والدولة.

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يتحكم السوق في كل شيء، لكن السوق ليس له قلب.

أنيتا روديك

