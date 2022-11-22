فيصل النواف: الحرس الوطني جهاز الإسناد الأول

وطن النهار

أكد نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف أهمية ترسيخ مكانة الحرس الوطني كجهاز الإسناد الأول لجهات الدولة.

جاء ذلك خلال جولة للنواف في معسكر التحرير، حيث كان في استقباله وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي والمعاون للإسناد الإداري العميد مهندس عصام نايف عصام، وكبار القادة.

واطلع النواف على الآليات الحديثة التي دخلت الخدمة والتي تسعى من خلالها القيادة إلى تطوير الوحدات بأحدث المعدات لتسهيل الأعمال المناطة بوحدات المعاون للإسناد الإداري في تقديم الدعم والإسناد لجميع القطاعات الحيوية في وقت الأزمات والطوارئ، مما يدعم سعي الحرس الوطني إلى تطوير قدراته ليكون جهاز الإسناد الأول لجهات الدولة.

واستعرض النواف خلال الجولة قوارب الإنقاذ والآليات والمعدات المستخدمة في تفعيل خطة الأمطار للتعامل مع تجمعات المياه وإنقاذ العالقين وتسهيل حركة الطرق، وتفقد الآليات التي تم تصميمها خصيصاً للحرس الوطني للمساعدة في تقديم الدعم والإسناد لأجهزة الدولة كسيارات الإطفاء الحديثة.

كما تفقد مستشفى الحرس الوطني الميداني، الذي تم تنفيذه انطلاقاً من أهمية الاستعداد والتحضير لأي طارئ، وتقديم الدعم والإسناد لوزارة الصحة.

واطلع على قاعة التحرير واستمع إلى إيجاز عن معسكر التحرير والوحدات العاملــــة فيه كما قام بالتوقيع على سجل الشرف، مؤكداً على ضرورة تزويد الوحدات باحتياجاتها، ومواكبة المستجدات ليواصل رجال الحرس الوطني القيام بدورهم الحيوي في الدفاع عن وطنهم ودعم وإسناد جميع جهات الدولة بكل كفاءة واقتدار في ظل القيادة الحكيمة ممثلة في سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وتوجيهات سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي.

