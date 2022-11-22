البغلي: الإنسان محور التنمية الرئيسي

وطن النهار

أكدت وزيرة الشؤون والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي حرص الكويت على تعزيز حقوق الطفل وحمايته وصون كرامته انطلاقا من مبادئها الدستورية وتشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية.

وقالت في كلمتها باحتفالية أقامتها وزارة الشؤون الاجتماعية بمناسبة اليوم العالمي للطفل تحت شعار (كويت جديدة من أجل أطفالنا) إن الكويت ادركت بأن مرحلة الطفولة من أهم مراحل نمو الإنسان فعملت على تسخير كل الإمكانات للطفل وذللت مختلف العوائق ومهدت لهم شتى الطرق.

وأوضحت أن السياسات الحكومية تسير وفق منهجية ترتكز على الجوانب التشريعية والقانونية وصياغة منظومة شاملة لكل ما يتصل بحياة الطفل في المجالات التعليمية والثقافية والاجتماعية وجعلتها محورا أساسيا ضمن مشاريعها التنموية وخططها الإنمائية باعتبار الإنسان هو المحور الرئيسي للتنمية وان الاستثمار في البشر ضرورة حيوية.

وأضافت أن مصادقة الكويت على اتفاقية حقوق الطفل في أكتوبر عام 1991 جاءت تتويجا لخطوات مرحلية قطعتها بثبات في مسيرة ترسيخ حقوق الانسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص مبينة أن الكويت لم تدخر جهدا في سن القوانين والتشريعات التي تكفل المزيد من الحقوق والحماية للطفل.

وأشارت البغلي الى افتتاح مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في الكويت في 18 نوفمبر عام 2020 وذلك في اطار حرصها على التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة وايمانا منها بأهمية الدور الذي تضطلع به المنظمة في حقوق الطفل وحمايته مضيفة ان الكويت تعد من إحدى أكبر الدول الداعمة للمنظمة.

خدمات متميزة

من جانبه أشاد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي في كلمة مماثلة بالدور الرائد الذي تؤديه دولة الكويت في اهتمامها بحقوق الطفل وما تقدمه للأطفال من خدمات صحية متميزة في جميع التخصصات معربا عن سعادته بمشاركة وزارة الصحة بالاحتفال باليوم العالمي للطفل.

وأوضح ان مشاركة الوزارة بالاحتفال تأتي تأكيدا على الالتزام الإنساني والمهني والأخلاقي بحق الطفل في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة عالية الجودة كأحد حقوق الطفل التي أكدت عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها دولة الكويت.

واعرب عن شكره وتقديره لكل من أسهم في تعزيز وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للأطفال في جميع التخصصات ووضع المبادرات والبرامج الإيجابية التي أسهمت بتعزيز البنية الأساسية لصحة الطفل ضمن منظومة الرعاية الصحية في الكويت.

وأفاد بأنه على الرغم مما تحقق من إنجازات تعد مصدر فخر في مجال رعاية الطفولة إلا أنه ما زال هناك الكثير من التحديات التي يجب التصدي لها بروح الفريق الواحد وبالشفافية وإيجاد الحلول المرتكزة على الحقائق والأدلة العلمية ومن بينها تلك التحديات المتعلقة بتنمية الطفولة المبكرة.

